FENDI迎盛夏 台中臨時店開幕 獻超可愛限定吊飾與包包

迎接即將到來的夏季旅遊旺季，FENDI以獨特視角及創意為出遊打造時髦的夏季穿搭造型，並自即日起於台中市南屯區公益路開設臨時店。從妝點有珊瑚紅細緻圖騰、珠飾的男女時裝，以及從囊括帆船、檸檬、貝殼、魚等造型的討喜造型吊飾，再到卡夾上裝飾的日出日落美麗的海灘景觀，以最輕鬆玩味的方式打造最令人驚豔的FENDI Sea世界。

2025 夏季系列為FENDI在品牌歡慶成立百年之際，回顧數十年來的重要里程碑與美好回憶，以迎接下一個百年。此系列靈感來自傳奇設計師卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）為FENDI所打造的1978春夏系列，這也是在FENDI設計的首個成衣系列，當年作品並未以時裝秀發表，而是透過傳奇短片「Histoire d'Eau」呈現 – 這部影片也被認為是時尚歷史上的首部時尚電影。

FENDI 2025 夏季系列汲取羅馬盛夏的陽光色調與義大利海岸的優雅格調，以繭型舒適廓形與取材自大自然的刺繡作品，詮釋清新日常風格。受到「Histoire d'Eau」中品牌典藏主題的啟發，紅珊瑚雕塑形象貫穿全系列，或獨立出現，或與華麗的頭巾花卉印花交織，宛如水中綻放的巨型花朵。亮眼的珊瑚紅、砂岩橘、淺海綿綠、白脫奶黃、冰檸檬到海藍色，構成FENDI夏季的繽紛奔放色彩語彙。

而FENDI 也為台中臨時店特別獻上兩項獨家新品：品牌經典包款Peekaboo ISeeU深藍色Small包款，以及藍色魚造型的設計收納袋吊飾，搭配臨時店舒適且明亮寬敞的空間規劃，為夏季打造最清爽宜人的海邊度假氛圍。

●FENDI台中臨時店

地址：台中市南屯區公益路二段788號

聯繫電話：+886 905 037 291