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FENDI迎盛夏 台中臨時店開幕 獻超可愛限定吊飾與包包

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
FENDI海灘圖騰設計名片夾，19,800元。圖／FENDI提供
FENDI海灘圖騰設計名片夾，19,800元。圖／FENDI提供

迎接即將到來的夏季旅遊旺季，FENDI以獨特視角及創意為出遊打造時髦的夏季穿搭造型，並自即日起於台中市南屯區公益路開設臨時店。從妝點有珊瑚紅細緻圖騰、珠飾的男女時裝，以及從囊括帆船、檸檬、貝殼、魚等造型的討喜造型吊飾，再到卡夾上裝飾的日出日落美麗的海灘景觀，以最輕鬆玩味的方式打造最令人驚豔的FENDI Sea世界。

2025 夏季系列為FENDI在品牌歡慶成立百年之際，回顧數十年來的重要里程碑與美好回憶，以迎接下一個百年。此系列靈感來自傳奇設計師卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）為FENDI所打造的1978春夏系列，這也是在FENDI設計的首個成衣系列，當年作品並未以時裝秀發表，而是透過傳奇短片「Histoire d'Eau」呈現 – 這部影片也被認為是時尚歷史上的首部時尚電影。

FENDI 2025 夏季系列汲取羅馬盛夏的陽光色調與義大利海岸的優雅格調，以繭型舒適廓形與取材自大自然的刺繡作品，詮釋清新日常風格。受到「Histoire d'Eau」中品牌典藏主題的啟發，紅珊瑚雕塑形象貫穿全系列，或獨立出現，或與華麗的頭巾花卉印花交織，宛如水中綻放的巨型花朵。亮眼的珊瑚紅、砂岩橘、淺海綿綠、白脫奶黃、冰檸檬到海藍色，構成FENDI夏季的繽紛奔放色彩語彙。

而FENDI 也為台中臨時店特別獻上兩項獨家新品：品牌經典包款Peekaboo ISeeU深藍色Small包款，以及藍色魚造型的設計收納袋吊飾，搭配臨時店舒適且明亮寬敞的空間規劃，為夏季打造最清爽宜人的海邊度假氛圍。

●FENDI台中臨時店

地址：台中市南屯區公益路二段788號

聯繫電話：+886 905 037 291

營業時間：每日12:00 – 20:00

FENDI棕色魚造型設計收納袋吊飾，22,500元。圖／FENDI提供
FENDI棕色魚造型設計收納袋吊飾，22,500元。圖／FENDI提供
FENDI 2025夏季系列汲取羅馬盛夏的陽光色調與義大利海岸的優雅格調。圖／FENDI提供
FENDI 2025夏季系列汲取羅馬盛夏的陽光色調與義大利海岸的優雅格調。圖／FENDI提供
FENDI紅色檸檬造型吊飾，26,800元。圖／FENDI提供
FENDI紅色檸檬造型吊飾，26,800元。圖／FENDI提供
FENDI帆船造型吊飾，18,500元。圖／FENDI提供
FENDI帆船造型吊飾，18,500元。圖／FENDI提供
FENDI 2025夏季系列靈感來自Karl Lagerfeld所推出的1978春夏系列。圖／FENDI提供
FENDI 2025夏季系列靈感來自Karl Lagerfeld所推出的1978春夏系列。圖／FENDI提供
台中臨時店特別兩項獨家新品之一：FENDI藍色Peekaboo ISeeU小型款，19萬8,000元。圖／FENDI提供
台中臨時店特別兩項獨家新品之一：FENDI藍色Peekaboo ISeeU小型款，19萬8,000元。圖／FENDI提供
FENDI海灘圖騰設計名片夾，19,800元。圖／FENDI提供
FENDI海灘圖騰設計名片夾，19,800元。圖／FENDI提供
FENDI黃檸檬造型吊飾，26,800元。圖／FENDI提供
FENDI黃檸檬造型吊飾，26,800元。圖／FENDI提供
台中臨時店特別兩項獨家新品之一：藍色魚造型的設計收納袋吊飾，22,500元。圖／FENDI提供
台中臨時店特別兩項獨家新品之一：藍色魚造型的設計收納袋吊飾，22,500元。圖／FENDI提供
台中臨時店特別兩項獨家新品之一：FENDI藍色Peekaboo ISeeU小型款，19萬8,000元。圖／FENDI提供
台中臨時店特別兩項獨家新品之一：FENDI藍色Peekaboo ISeeU小型款，19萬8,000元。圖／FENDI提供
FENDI紅色檸檬造型吊飾，26,800元。圖／FENDI提供
FENDI紅色檸檬造型吊飾，26,800元。圖／FENDI提供
FENDI夏季系列貝殼造型吊飾，26,800元。圖／FENDI提供
FENDI夏季系列貝殼造型吊飾，26,800元。圖／FENDI提供

設計師 珊瑚 FENDI

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