超萌！蠟筆小新、吉伊卡哇、爽爽貓 化身美食兼可收藏

超萌！今夏蠟筆小新、吉伊卡哇、爽爽貓全出列，與不同的品牌結盟，化身各式各樣的甜點美食，讓粉絲們吃好、收滿。

85℃再次攜手人氣IP蠟筆小新，推出4款萌到爆炸的造型公仔蛋糕，將卡通場景生動復刻到蛋糕上，蠟筆小新公仔還能轉換成可愛的冰箱磁鐵或吊飾，4款蛋糕搭配各自的專屬蛋糕盒，可以DIY成存錢筒和置物盒，好吃好玩一次滿足。全台整模加切片蛋糕限量9萬7千個，預估銷售額可達1千9百萬。

85℃這次以「可愛大作戰」為主題，把蠟筆小新的古靈精怪與呆萌魅力通通化作療癒甜點，完美重現蠟筆小新的世界觀。其中包括兩款整模蛋糕「一起玩耍吧」、「睡夢王國大進擊」，和兩款切片「花園裡的小白」、「太空大冒險」。

甜點控與吉伊卡哇粉絲們也注意了！「吉伊卡哇卡士達麻糬泡芙」即起上市，泡芙外皮特別製作帶有嚼勁的麻糬食感，卡士達內餡選用北海道十勝奶霜製作，Q彈麻糬食感與濃厚滑順奶霜的雙重層次，甜而不膩口。還有隨機附贈的吉伊卡哇角色閃亮貼紙，全套共6款可收集，每吃一顆都像開盲盒般讓人充滿期待。全台7-ELEVEN獨家販售。