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頭髮1/8的10.2微米！Loro Piana頒發超纖細羊毛大獎

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
第26屆Loro Piana Record Bale Award頒獎典禮於舊金山市政廳舉辦。圖／Loro Piana提供
第26屆Loro Piana Record Bale Award頒獎典禮於舊金山市政廳舉辦。圖／Loro Piana提供

Loro Piana日前於舊金山市政廳頒發第26屆Loro Piana Record Bale大獎。今年，澳洲Pyrenees Park農場以直徑僅有10.5微米的美麗諾羊毛纖維再度連莊；去年該農場以10.2微米的美麗諾羊毛刷新世界紀錄。微米是衡量纖維纖細度的單位，相等於千分之一毫米，而人類毛髮的直徑一般為80微米。

Loro Piana Record Bale大獎於1997年創立，每年表揚澳洲及紐西蘭成功生產最精細美麗諾羊毛的兩間農場。2024年，澳洲Loro Piana Record Bale大獎由Pamela、Robert及Bradley Sandlant管理的Pyrenees Park農場奪得，而紐西蘭的大獎得主則是由Ivonne及Barrie Payne管理的Visulea農場，其美麗諾羊毛纖維的直徑僅10.8微米。參賽纖維的精細度差異極小，競爭相當激烈，是多代專業農戶精心培育的成果。

Loro Piana會悉數購入所有參與Record Bale大獎的上乘美麗諾羊毛，以製作The Gift of Kings®羊毛服飾。該系列的命名源自西班牙皇室向歐洲君主贈送美麗諾綿羊的傳統，其紗線及面料十分輕盈有彈性，能適應溫度變化，保暖又乾爽透氣；全系列羊毛服飾均配以特製標籤，標明纖維的來源、剪毛年份、來源、以及纖維的微米直徑等詳細資訊。

Loro Piana透過頒發Record Bale Award鼓勵農戶不斷力臻至善。圖／Loro Piana提供
Loro Piana透過頒發Record Bale Award鼓勵農戶不斷力臻至善。圖／Loro Piana提供
第26屆Loro Piana Record Bale Award表揚澳洲及紐西蘭成功生產最精細美麗諾羊毛的兩間農場。圖／Loro Piana提供
第26屆Loro Piana Record Bale Award表揚澳洲及紐西蘭成功生產最精細美麗諾羊毛的兩間農場。圖／Loro Piana提供
第26屆Loro Piana Record Bale Award頒獎典禮於舊金山市政廳舉辦。圖／Loro Piana提供
第26屆Loro Piana Record Bale Award頒獎典禮於舊金山市政廳舉辦。圖／Loro Piana提供

舊金山 紐西蘭 澳洲

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