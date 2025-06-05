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頭髮1/8的10.2微米！Loro Piana頒發超纖細羊毛大獎
Loro Piana日前於舊金山市政廳頒發第26屆Loro Piana Record Bale大獎。今年，澳洲Pyrenees Park農場以直徑僅有10.5微米的美麗諾羊毛纖維再度連莊；去年該農場以10.2微米的美麗諾羊毛刷新世界紀錄。微米是衡量纖維纖細度的單位，相等於千分之一毫米，而人類毛髮的直徑一般為80微米。
Loro Piana Record Bale大獎於1997年創立，每年表揚澳洲及紐西蘭成功生產最精細美麗諾羊毛的兩間農場。2024年，澳洲Loro Piana Record Bale大獎由Pamela、Robert及Bradley Sandlant管理的Pyrenees Park農場奪得，而紐西蘭的大獎得主則是由Ivonne及Barrie Payne管理的Visulea農場，其美麗諾羊毛纖維的直徑僅10.8微米。參賽纖維的精細度差異極小，競爭相當激烈，是多代專業農戶精心培育的成果。
Loro Piana會悉數購入所有參與Record Bale大獎的上乘美麗諾羊毛，以製作The Gift of Kings®羊毛服飾。該系列的命名源自西班牙皇室向歐洲君主贈送美麗諾綿羊的傳統，其紗線及面料十分輕盈有彈性，能適應溫度變化，保暖又乾爽透氣；全系列羊毛服飾均配以特製標籤，標明纖維的來源、剪毛年份、來源、以及纖維的微米直徑等詳細資訊。
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