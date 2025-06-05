Loro Piana冠名贊助馬術賽事 打造最頂級奢華的運動服

第92屆羅馬錫耶納國際馬術障礙賽日前於羅馬市中心歷史悠久的波格賽廣場舉行，該項歷史悠久的賽事自2018年起由義大利馬術運動聯合會（FISE）及Sport e Salute Spa與羅馬市政府共同運作，結合鄰近地區推動修復藝術與保育生物多樣性的核心價值，與Loro Piana的理念如出一轍，因此品牌也冠名贊助其中的Loro Piana Trophy及Loro Piana Six-Bars兩項賽事，而Loro Piana馬術隊的運動員Edwina Tops Alexander及Lorenzo De Luca也再次代表品牌出賽。

由於Loro Piana家族傳人Pier Luigi及Sergio Loro Piana均熱愛馬匹馬術運動，Loro Piana於1985年創立馬術隊，代表品牌參加馬術障礙及盛裝舞步賽事，後來亦與義大利馬術運動聯合會及義大利馬術隊建立長期合作。品牌更於1992年為出戰巴塞隆納奧運會的義大利馬術隊設計官方制服，品牌的經典Horsey®外套亦由此誕生，外套採用藍色高科技面料製造，並點綴黃色飾邊。自此，品牌一直為義大利隊設計出戰奧運會及其他重要國際賽事的制服。品牌並響應錫耶納國際馬術障礙賽的Loro Piana Puissance賽事及Loro Piana City of Rome Grand Prix羅馬大獎賽。