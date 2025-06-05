清醒也能微醺！沛綠雅無酒精風味飲全家便利店限時販售

來自法國的氣泡水品牌沛綠雅氣泡飲（Maison Perrier），推出全新「沛綠雅氣泡雞尾酒風味飲（Maison Perrier Chic）」，主打低卡、低糖、無酒精即飲特色，還原經典調酒風味，重新定義屬於新世代的「清醒微醺（Sober Chic）」風尚。

隨著歐美吹起「清醒微醺」的理性風潮，由法國調酒師特調的全新「沛綠雅氣泡雞尾酒風味飲」登陸台灣市場，兩款口味分別為「蜜桃貝里尼」與「檸檬莫西多」，忠實還原經典調酒層次，卻完全不含酒精，既能保持清醒，又能享受微醺氣氛。搭配優雅法式極簡瓶身設計，成為兼具口感與時尚外型的夏季潮流飲品。

「蜜桃貝里尼」主打柔和蜜桃香氣與果酸平衡，口感圓潤輕盈，猶如夏日微風吹拂；「檸檬莫西多」則以清新的薄荷與檸檬激盪出醒腦滋味，氣泡綿密，酸甜適中，是午後補水與聚會佐飲的完美搭配。