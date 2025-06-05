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清醒也能微醺！沛綠雅無酒精風味飲全家便利店限時販售

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
「檸檬莫西多」清爽的薄荷涼意與檸檬強勁香氣，每一口都帶來輕盈愉悅的刺激口感。圖／沛綠雅氣泡飲提供
「檸檬莫西多」清爽的薄荷涼意與檸檬強勁香氣，每一口都帶來輕盈愉悅的刺激口感。圖／沛綠雅氣泡飲提供

來自法國的氣泡水品牌沛綠雅氣泡飲（Maison Perrier），推出全新「沛綠雅氣泡雞尾酒風味飲（Maison Perrier Chic）」，主打低卡、低糖、無酒精即飲特色，還原經典調酒風味，重新定義屬於新世代的「清醒微醺（Sober Chic）」風尚。

隨著歐美吹起「清醒微醺」的理性風潮，由法國調酒師特調的全新「沛綠雅氣泡雞尾酒風味飲」登陸台灣市場，兩款口味分別為「蜜桃貝里尼」與「檸檬莫西多」，忠實還原經典調酒層次，卻完全不含酒精，既能保持清醒，又能享受微醺氣氛。搭配優雅法式極簡瓶身設計，成為兼具口感與時尚外型的夏季潮流飲品。

「蜜桃貝里尼」主打柔和蜜桃香氣與果酸平衡，口感圓潤輕盈，猶如夏日微風吹拂；「檸檬莫西多」則以清新的薄荷與檸檬激盪出醒腦滋味，氣泡綿密，酸甜適中，是午後補水與聚會佐飲的完美搭配。

新品即日起於全家便利商店期間限定販售，並搭配「飲品抽抽樂」活動，即日起至7月8日止，凡於活動期間購買任兩件指定20元以上飲品，就有機會抽中最低第2件0元起的驚喜折扣，輕鬆體驗「沛綠雅氣泡雞尾酒風味飲」開瓶即飲的無限魅力。

「沛綠雅氣泡雞尾酒風味飲」自法國上市以來旋即引發熱潮，成為潮流人士手中不可或缺的時尚飲品。圖／沛綠雅氣泡飲提供
「沛綠雅氣泡雞尾酒風味飲」自法國上市以來旋即引發熱潮，成為潮流人士手中不可或缺的時尚飲品。圖／沛綠雅氣泡飲提供
「沛綠雅氣泡雞尾酒風味飲」還原經典調酒風味，主打低卡、低糖、無酒精即飲特色。圖／沛綠雅氣泡飲提供
「沛綠雅氣泡雞尾酒風味飲」還原經典調酒風味，主打低卡、低糖、無酒精即飲特色。圖／沛綠雅氣泡飲提供
「沛綠雅氣泡雞尾酒風味飲」由法國知名調酒師精心調配，沛綠雅隆重獻上兩款低卡低糖無酒精調飲聖品。圖／沛綠雅氣泡飲提供
「沛綠雅氣泡雞尾酒風味飲」由法國知名調酒師精心調配，沛綠雅隆重獻上兩款低卡低糖無酒精調飲聖品。圖／沛綠雅氣泡飲提供
「蜜桃貝里尼」主打柔和蜜桃香氣與果酸平衡，口感圓潤輕盈，猶如夏日微風吹拂。圖／沛綠雅氣泡飲提供
「蜜桃貝里尼」主打柔和蜜桃香氣與果酸平衡，口感圓潤輕盈，猶如夏日微風吹拂。圖／沛綠雅氣泡飲提供

酒精 調酒 法國

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