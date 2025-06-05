7-ELEVEN 雪淋霜霜淇淋攜日東紅茶 推「皇家奶茶」新口味

迎接酷暑到來，7-ELEVEN祭出創新冰品、茶飲新品再掀話題。人氣品牌「雪淋霜霜淇淋」宣布攜手日本紅茶人氣冠軍品牌「日東紅茶」，獨家推出全新聯名「皇家奶茶」口味，每口都能品嚐到奶香與茶香融合的完美比例。CITY PRIMA人氣水果冰磚精品咖啡系列也在今夏回歸，更推出兩款風味新品搶市。

7-ELEVEN自2024年創新推出「雪淋霜」霜淇淋自有品牌，近一年已推出包含統一布丁、開心果、可爾必思等逾10款人氣美味，帶動相關類別業績穩定成長，持續創新開發更多不同口味霜淇淋。此次與日本紅茶品牌市場第一名，深受消費者喜愛的日東紅茶聯名，以品牌最受歡迎的「皇家奶茶」做為開發靈感，選用日本長崎縣紅茶葉粉，經茶葉鑑定士精心挑選，搭配瑞穗鮮乳，將奶香、茶香完美融合，品嘗獨特風味與香氣。限定銷售期間自6月11日起至7月8日止。

7-ELEVEN表示，雪淋霜霜淇淋新品上市，除了日東皇家奶茶口味以外同步販售經典人氣泰式奶茶口味，線上自6月9日至6月11日OPINTPOINT APP行動隨時取推出「雪淋霜霜淇淋買2送2」優惠組，每會員限購一組；門市則於6月13日至15日有不限支付工具享買一送一優惠。在全台限定2間門市更有繡球花造型雪淋霜霜淇淋，滿足消費者拍照打卡喜好。

CITY PRIMA精品咖啡持續引領咖啡風味探索，今夏再度以「風味聯姻」為靈感核心，攜手在地小農推出全面升級的「小農水果冰磚精品美式系列」。嚴選本土栽種、風味獨特的珍稀水果，製成沁涼果香冰磚，搭配花香調精品美式，層層堆疊出豐富口感，為炎炎夏日注入嶄新清爽風貌。此次新品期望再度掀起話題風潮，並帶動相關業績成長3成。

7-ELEVEN自6月11日起限時推出兩款夏季新品，包含「CITY PRIMA紅寶石葡萄柚冰磚精品美式」嚴選多汁香甜的紅寶石葡萄柚，融合微苦果皮的韻味與血橙的柑橘甜香，搭配來自耶加雪菲的花香與蜜感，完美詮釋紅果系的果肉香氣與橙花層次，尾韻細緻圓潤，清新雅緻。另外「CITY PRIMA大溪地檸檬冰磚精品美式」帶有青皮香氣的大溪地檸檬搭配花香型美式，拉出清新柑橘花香線條，口感輕快明亮。6月11日起至6月24日夏季限定嚐鮮價99元/杯(原價130元/杯)。