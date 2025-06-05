Swatch X Blancpain經典潛水表綠色換新裝 周六開賣！

瑞士第一平價造型手表Swatch近日又有新動作，隨著夏天的來到，Swatch發表了與同集團高價機械表Blancpain品牌經典「五十噚」為靈感的Blancpain X Swatch Bioceramic Scuba Fifty Fathoms系列全新Green Abyss腕表，除致敬1953年的經典潛水設計，並以沈穩色彩搭配，營造大人味的潮流之選。

Blancpain寶珀的五十噚系列是以「噚」、而非公尺為防水深度計算，加上弧形的藍寶石水晶表圈，讓「五十噚」在高級潛水表中擁具有高辨識度。1954年起，Blancpain並在五十噚面盤加入一項雙色的「溼度計」設計，讓使用者在水下時可確認機芯是否受水氣的影響嚴重程度，當時數款Fifty Fathoms五十噚腕表並以美國海軍的Mil-Spec規格命名。