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Swatch X Blancpain經典潛水表綠色換新裝 周六開賣！

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Blancpain X Swatch Bioceramic Scuba Fifty Fathoms系列全新Green Abyss腕表，致敬了1953年的經典潛水設計。圖／Swatch提供
Blancpain X Swatch Bioceramic Scuba Fifty Fathoms系列全新Green Abyss腕表，致敬了1953年的經典潛水設計。圖／Swatch提供

瑞士第一平價造型手表Swatch近日又有新動作，隨著夏天的來到，Swatch發表了與同集團高價機械表Blancpain品牌經典「五十噚」為靈感的Blancpain X Swatch Bioceramic Scuba Fifty Fathoms系列全新Green Abyss腕表，除致敬1953年的經典潛水設計，並以沈穩色彩搭配，營造大人味的潮流之選。

Blancpain寶珀的五十噚系列是以「噚」、而非公尺為防水深度計算，加上弧形的藍寶石水晶表圈，讓「五十噚」在高級潛水表中擁具有高辨識度。1954年起，Blancpain並在五十噚面盤加入一項雙色的「溼度計」設計，讓使用者在水下時可確認機芯是否受水氣的影響嚴重程度，當時數款Fifty Fathoms五十噚腕表並以美國海軍的Mil-Spec規格命名。

全新的Bioceramic Scuba Fifty Fathoms系列Green Abyss因此以此為靈感，42.3毫米的Bioceramic生物陶瓷表殼內在使用SISTEM51機械自動上鍊機芯，除了具備90小時動力儲存，表款也擁有「50噚」的防水性能、換算約為91公尺；面盤的六點鐘方向並有著Blancpain、草寫的Fifty Fathoms與Swatch字樣，表帶並使用回收漁網製成NATO尼龍表帶、並搭配生物陶瓷針扣，訂價13,000元。6月7日（六）起，將在Swatch西門町形象店與台北101門市開賣，每人、每天限購一只。

混合米、黑、綠色的NATO尼龍表帶是以回收漁網再製而成。圖／Swatch提供
混合米、黑、綠色的NATO尼龍表帶是以回收漁網再製而成。圖／Swatch提供
Blancpain X Swatch Bioceramic Scuba Fifty Fathoms系列Green Abyss腕表，生物陶瓷表殼、42.3毫米、自動上鍊機芯、時間顯示，13,000元。圖／Swatch提供
Blancpain X Swatch Bioceramic Scuba Fifty Fathoms系列Green Abyss腕表，生物陶瓷表殼、42.3毫米、自動上鍊機芯、時間顯示，13,000元。圖／Swatch提供
機芯背面的Felimare picta數位印刷圖案選用了裸鰓類動物，像是領人前進海洋深處、看見物種的奇妙與多樣性。圖／Swatch提供
機芯背面的Felimare picta數位印刷圖案選用了裸鰓類動物，像是領人前進海洋深處、看見物種的奇妙與多樣性。圖／Swatch提供

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