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嘉義知名伴手禮「福義軒」漲價了！檜村分店推出夏季涼、冰蛋捲受歡迎

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
福義軒檜村分店有新口味阿里山高山茶蛋捲。記者魯永明／攝影
福義軒檜村分店有新口味阿里山高山茶蛋捲。記者魯永明／攝影

物價及基本工資調漲，嘉義知名伴手禮「福義軒」1日起也漲價，熱賣招牌家庭號手工蛋捲每包從180元調漲至195元，漲幅15元，其他餅乾品項也調整5至15元不等；景點檜意森活村分店同步調漲，蛋捲容量較少，按不同口味每包130至160元不等，價格漲購買客人不減，照常上門埋單，檜村分店推出夏季涼、冰蛋捲，受歡迎。

嘉市福義軒西門街總店，店員忙進忙出，將一包包蛋捲迅速裝袋交給客人，小店面一開門常擠滿民眾，除在地民眾，還有外地遊客排隊買高人氣手工點心，每天店門未開，店前的「排隊工」已排好隊，買蛋捲賺差額，福義軒成為遊客來嘉伴手禮。

針對價格調漲，有客人認為雞蛋降價不應再漲，也有客人認為小漲可以接受；業者說，漲價主因是基本工資調整人事成本增加，原物料價格增加，蛋捲價格3年未調整，漲價綜合各方成本壓力作的決定。檜村分店因租店成本，販售品項比總店多5至10元不等，蛋捲包裝量也針對遊客設計。

福義軒在檜意森活村景點，以及嘉義行政分署的中山路共2家分店，到檜村遊客常一手一袋蛋捲帶回家，是檜村熱銷賣店，檜村分店還針對遊客販售夏季限定涼、冰蛋捲，讓遊客馬上打開食用，另有新口味阿里山高山茶蛋捲，業者針對消費者求新求變，用心製作多元零嘴產品。

物價及基本工資調漲，嘉義知名伴手禮「福義軒」1日起也漲價，景點檜意森活村分店同步調漲。記者魯永明／攝影
物價及基本工資調漲，嘉義知名伴手禮「福義軒」1日起也漲價，景點檜意森活村分店同步調漲。記者魯永明／攝影
物價及基本工資調漲，嘉義知名伴手禮「福義軒」1日起也漲價，熱賣招牌家庭號手工蛋捲每包從180元調漲至195元，漲幅15元，景點檜意森活村分店同步調漲，蛋捲容量較少，按不同口味每包130至160元不等。記者魯永明／攝影
物價及基本工資調漲，嘉義知名伴手禮「福義軒」1日起也漲價，熱賣招牌家庭號手工蛋捲每包從180元調漲至195元，漲幅15元，景點檜意森活村分店同步調漲，蛋捲容量較少，按不同口味每包130至160元不等。記者魯永明／攝影
福義軒檜村分店推出夏季涼、冰蛋捲，受歡迎。記者魯永明／攝影
福義軒檜村分店推出夏季涼、冰蛋捲，受歡迎。記者魯永明／攝影

調漲 福義軒 漲價

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