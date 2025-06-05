「第七回日本手作祭」3日限定登場！日台超過百組品牌齊聚

「第七回日本手作祭 百職日行 」將於 6月13日至6月15日 在華山文創園區東 2 館四連棟盛大登場！本屆以日本經典傳說百鬼夜行為發想，以「百職日行」象徵手作設計職人的豐富多元，延續職人精神與日常美學，活動一次匯集超過110多組手作品牌共同參與。網羅刺繡、陶藝、皮革、金工、插畫等多元手作類型，展出上萬件設計師原創商品，打造今年夏季最不容錯過的手作盛典。現場除了豐富的手作攤位外，也規劃了「和服體驗」、「日式祭典遊戲區」、以及「期間限定茶屋」等互動活動，讓民眾在城市中也能沉浸式體驗濃濃的夏日和風氛圍。

本屆手作祭匯聚超過110組來自日本與台灣的職人品牌，其中共有近29組日本設計師品牌首次來台亮相，展現日本手作設計的豐富樣貌。包括甜點皮革包 「YUYAmade」、療癒小熊玩偶 「PROOMY」、細膩刺繡小物 「刺繍 fleur＿フルール」 等初次參展品牌外，也邀請過往廣受歡迎的日本品牌回歸參與，如以精緻金工髮飾 「監」、擅長大膽配色服裝 「RINA KATAGIRI」，以及木雕動物造型配飾 「taji**」。

台灣則有多組兼具創意與工藝精神的在地品牌共同參與，包含陶藝簡約配件 「井豆」，與主打手工金飾與鈦金屬設計的 「吾島製鈦 wootopia titanium studio」 等，日台品牌齊聚，帶來今夏最具溫度與風格的手作體驗。

日本人氣畫家 荒田朝陽 現場進行 Live Painting 即興創作。圖／IG @asahiartstyle 愛手創ISHANDS提供

除了豐富多元的手作品牌陣容，今年特別邀請日本人氣畫家 荒田朝陽 現場進行 Live Painting 即興創作。觀眾可以近距離感受藝術作品的誕生過程之餘，還有機會與藝術家面對面交流，並現場選購原畫，親自收藏專屬於當下靈感的藝術之作。

多組來自日台的設計師品牌也將於活動期間現場開設手作課程，帶來豐富多元的創作體驗。推薦課程包含：日本 Rainbow's end 利用皮革與絲帶製作迷你高跟鞋與包包配件、SUNDAY stamp and more 以原創插畫設計創作專屬日本風格水壺、HANCO RUNGO 使用自家印章與版型動手製作質感信封，以及來自台灣的 AroMarié 所帶來的療癒系「糰菓子泡泡浴」DIY等等。讓參與者在選物之外，也能親手感受設計創作的樂趣與細節。

現場還設有千本引き(抽線遊戲)、套圈圈和金魚撈等多個日式祭典遊戲，完成即可獲得手作祭限定贈品。圖／愛手創ISHANDS提供

現場也精心規劃 4 組品牌工作坊，邀請民眾親手參與創作體驗。包括 「Reminis Candēre 筧燭」 的手繪達摩擴香石、「一公分手作」 的吐司三重奏別針、「山的小房間」 的夏季紙扇刺繡，以及 「比爾公主沒蓋子」 帶來的迷你御守織，讓觀展者在選物之餘，也能親自動手，感受手作的樂趣與溫度。

今年手作祭還特別邀請了5家特色茶屋，其中特邀 小島甜點工作室 來場共慶，本次活動更有包括、『綺樂糖』、『手燒仙貝』、『清爽日式甜點』等人氣小吃出現。此外，現場還設有千本引き(抽線遊戲)、套圈圈和金魚撈等多個日式祭典遊戲，完成即可獲得手作祭限定贈品。

「愛手創第七回日本手作祭 百職日行 」已開始販售預售票， 購票請至 udn售票網 。

「第七回日本手作祭 百職日行 」將於 6月13日至6月15日 在華山文創園區東 2 館四連棟盛大登場！圖／愛手創ISHANDS提供

【愛手創第七回日本手作祭 百職日行 】

The 7th ISHANDS x Connect-asia Craft Matsuri

日期｜2025/06/13㊄ - 06/15㊐

時間｜10:30 — 19:00

地點｜華山1914文創產業園區 東二館四連棟

地址｜台北市中正區八德路一段1號

主辦｜欣宸國際/愛手創ISHANDS/Connect-Asia (JP)

協辦｜Indigo Inc./中華手作職人協會/華山1914文創產業園區