「一本鰻便當半價」現省395！六扇門「小火鍋買1送1」

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
為慶祝開幕，「一本鰻便當」享半價優惠。圖／大江戶町鰻屋提供
為慶祝開幕，「一本鰻便當」享半價優惠。圖／大江戶町鰻屋提供

主打江戶風味鰻魚料理的「大江戶町鰻屋」，預計將於6月6日正式進駐台北南港LaLaport，並於即日起開放試營運。為慶祝新店開幕，連續7日推出「一本鰻便當半價」、「木村鰻魚可樂買1送1」等限時限量優惠。至於在台已有百間分店的連鎖小火鍋「六扇門」，也開設台北第二間分店「北投懷德店」，並推出全台門市「新鍋買1送1」優惠。

「大江戶町鰻屋」標榜嚴選台灣養殖、符合外銷頂級標準的4P新鮮鰻魚，經職人以備長炭直火碳烤後，搭配特製醬汁與越光米飯，打造出外酥內嫩的鰻魚飯料理，目前在台中已有4間分店，南港 lalaport店為北台灣首店。招牌的「夢幻鰻魚桶飯3+1吃」，可以從原味開始，再依序搭配蔥花與芥末，還有溫泉蛋或高湯等吃法，創造不同風味變化，單人份488，雙人份888。其他還有「鰻魚起士歐姆蛋」、「蒲燒鰻肝串」、「鰻骨仙貝」、「麻油風味鰻肝鐵板燒」等不同特色料理。

「大江戶町鰻屋 南港 lalaport店」自即日起試營運，並於6月6日正式開幕。為慶祝新店開幕，6月6日至6月12日，外帶「一本鰻便當」享半價優惠，原價790元，優惠價395元，每日限量30份。同時全台鰻屋門市同步響應，凡購買「夢幻鰻魚桶飯3+1吃」雙人套餐，加購日本原裝進口「木村鰻魚可樂」即可享買1送1，全台限量2,000瓶。6月12日前，參與社群任務，有機會抽中飯店住宿券、Apple Watch SE、AirPods 4等不同贈禮。

繼去年首度進軍台北後，連鎖小火鍋「六扇門」自即日起再開設「北投懷德店」，為台北第二間分店，店址鄰近捷運明德站，提供有口味多元的個人小火鍋，每人170元起。店內並規劃有自助吧，首創與「蜜蜂工坊」聯名的限定飲品「蜜香豆奶」，另外還於自助吧供應經典零食「真魷味」，以及經典台氏涼麵，通通採無限量供應。

除了新店開幕，六扇門也新推出「蒜味嫩雞胸鍋」，標榜選用台灣在地雞胸肉，經蒜香醃料入味處理，提供消費者高蛋白、低負擔的選擇。為慶祝新店開幕與顧客支持，六扇門也將每年6月6日訂為品牌日「六扇門日」，當日凡至全台門市點購「蒜味嫩雞胸鍋」，即享「買1送1」優惠。另外即日起至6月29日期間，於Foodpanda下單並輸入指定優惠碼，單筆滿400即享65折優惠。

六扇門推出「蒜香嫩雞胸鍋」買1送1。圖／六扇門提供
六扇門推出「蒜香嫩雞胸鍋」買1送1。圖／六扇門提供
大江戶町鰻屋的招牌「夢幻鰻魚桶飯3+1吃」。圖／大江戶町鰻屋提供
大江戶町鰻屋的招牌「夢幻鰻魚桶飯3+1吃」。圖／大江戶町鰻屋提供
六扇門主打個人小火鍋與自助吧。圖／六扇門提供
六扇門主打個人小火鍋與自助吧。圖／六扇門提供

鰻魚 火鍋 料理

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