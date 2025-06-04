618年中購物節開跑！家電3C限時優惠 燦坤滿額抽免單

迎接618購物節，3C通路、品牌搶攻夏季商機，推限時優惠與滿額抽獎活動，同步祭出線上線下促銷，搭配現折優惠、刷卡回饋與贈品加碼，打造換機最佳入手機會。

燦坤即日起至6月18日，全館商品最低8折、最高現折2,418元，再祭出單筆滿6,188元「抽免單」活動，最高現省3.5萬元。影音家電、AI筆電、空調、寵物家電等全品類齊發，全面鎖定夏季家電升級與新鮮人開學需求。冰箱指定品牌單筆滿萬現折500元，最高折3,000元，全台門市同步推出冰箱、洗衣機8折起優惠，搭配贈品、延長保固與節能補助，最高再省5,000元。

蘋果熱銷機種同步優惠，iPhone 16 Pro Max限時現折2,193元，再送磁吸保護殼；iPad Air／MacBook Air M系列指定機種滿萬送500元配件金，刷中信卡買MacBook Air M4再享最高1,400元折扣，全台門市與燦坤線上購物同步開跑。

台灣三星即日起至6月30日熱鬧登場，三星商城、三星智慧館同步線上線下推出3大優惠。線上購買指定機型最高享Samsung Rewards 10%點數回饋，綁定指定信用卡用LINE Pay再送最高1,000點LINE POINTS。Galaxy S24 Ultra 256GB限量下殺27,900元，平板滿萬送千、穿戴裝置6.5折起，指定智慧家電再送Soundbar等好禮。線下智慧館購買Galaxy S25旗艦系列最高現折3,000元，再享穿戴裝置加購優惠、延長保固1年與12期0利率。

Logitech羅技即日起至6月22日推出多款鍵鼠、耳機優惠，單筆消費滿990元即可抽日本豪華郵輪雙人遊、賽車方向盤等好禮，指定商品單筆消費滿8,000元登錄送UE Miniroll藍牙喇叭，於羅技線下旗艦館消費滿3,000元送Uber Eats折價券400元。門市獨家限定，活動期間加入Logitech官方LINE帳號，輸入「618」，指定通路消費滿額最高現抵250元。