知名日本飯店ふふ熱海料理長神山亮 台灣展演3和食

健行科技大學餐旅管理系今舉辦「國際文化交流系列活動」，延續去年深獲好評的會席料理主題，舉辦「日本料理廚藝展演講座會席料理，引領學生深入體會日本料理的精髓與文化底蘊，這次邀請本校日本實習合作飯店KPG HOTEL & RESORT「ふふ熱海」料理長神山亮授課，示範前菜、生魚片與蒸飯，使用食材多達40種，充分展現日本料理重視季節性、細膩度與視覺美感的特質。

本次展演現場示範3道會席料理，前菜、生魚片與蒸飯這三道料理講究食材搭配與工藝美學，現場氣氛熱絡，現場觀摩的餐旅系學生對神山料理長精湛的刀工與細膩的擺盤技巧讚嘆不已，體會聯合國登錄為世界文化遺產的「和食」所蘊含的文化價值。

KPG HOTEL & RESORT隸屬於日本知名的KATO PLEASURE GROUP，旗下飯店主打「SMALL LUXURY RESORT」概念，提供一泊二食的高級小型奢華度假體驗，並依四季時令每月更換一次菜單。神山亮在業界深耕逾30年，持續在高標準中磨練自我，累積大批「神山粉絲」。

健行科大與該集團合作迄今已逾7年，前後共有54位來自餐旅系與應用外語系的學生赴日實習，該項跨國實習計畫獲得教育部「學海築夢計畫」補助，協助學生赴海外實習，累積國際職場經驗，提升語言能力與專業技能，培養未來就業競爭力。

目前在活動現場協助的系友許以柔，2年前曾於該集團旗下飯店廚房內場實習，在取得日本食品安全認證與語言能力檢定後，順利取得工作簽證，並將於6月底正式留任集團。活動中協助前置作業的大四生謝佳翔、李莨遠，也曾參與該集團廚房內場實習，將所學運用於現場支援工作，展現良好實務能力與職場態度。