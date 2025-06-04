年誤差20秒？Grand Seiko 2025新表 神等級機芯初抵台

身為日系製表大廠SEIKO集團旗下的Grand Seiko，近日將四月在日內瓦表展發表的新品多數在台上市，表款分別聚焦在「櫻花」（SBGA413）、「霜雪」（SLGB003）、「冰封山景」（SLGC007）與「晨曦微光」（SLGH027）等主題，傳遞了精密之外日本四季的歲時之美。

SLGB003表款的面盤將日本長野信州的冬季景色，以細膩紋理重現冬季的霜雪奇景，表款所使用了Spring Drive 9RB2機芯在官方數據中並記載為年誤差正負20秒，37毫米的中性尺寸搭配白鈦表殼，散發了日式、古典的內斂氣息，訂價31萬5,000元；同樣採用白鈦為表殼的SLGC007亦是年度重量之作，表款除了使用9系列 Hi-Beat 36000轉高振頻計時碼表機芯，設計上更將水平面的重心降低，因此上手時較一般的43毫米表款更為輕鬆舒適，尤其9SC5自動上鍊機芯具有雙衝擊擒縱機構和雙發條盒結構，動力儲存提升至三日，機芯自動盤上並有著Grand Seiko與代表品牌的雄獅圖騰，訂價40萬5,000元。