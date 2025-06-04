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年誤差20秒？Grand Seiko 2025新表 神等級機芯初抵台

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Grand Seiko SLGB003腕表，37毫米、白鈦、防水100米、時間與日期顯示，31萬5,000元。圖／Grand Seiko提供
Grand Seiko SLGB003腕表，37毫米、白鈦、防水100米、時間與日期顯示，31萬5,000元。圖／Grand Seiko提供

身為日系製表大廠SEIKO集團旗下的Grand Seiko，近日將四月在日內瓦表展發表的新品多數在台上市，表款分別聚焦在「櫻花」（SBGA413）、「霜雪」（SLGB003）、「冰封山景」（SLGC007）與「晨曦微光」（SLGH027）等主題，傳遞了精密之外日本四季的歲時之美。

SLGB003表款的面盤將日本長野信州的冬季景色，以細膩紋理重現冬季的霜雪奇景，表款所使用了Spring Drive 9RB2機芯在官方數據中並記載為年誤差正負20秒，37毫米的中性尺寸搭配白鈦表殼，散發了日式、古典的內斂氣息，訂價31萬5,000元；同樣採用白鈦為表殼的SLGC007亦是年度重量之作，表款除了使用9系列 Hi-Beat 36000轉高振頻計時碼表機芯，設計上更將水平面的重心降低，因此上手時較一般的43毫米表款更為輕鬆舒適，尤其9SC5自動上鍊機芯具有雙衝擊擒縱機構和雙發條盒結構，動力儲存提升至三日，機芯自動盤上並有著Grand Seiko與代表品牌的雄獅圖騰，訂價40萬5,000元。

此外Evolution 9 系列Hi-Beat 36000 80 小時限量版SLGH027除了面盤將岩手山的蒼茫雪景轉化成面盤紋理，表殼也採用了Grand Seiko特有的白鋼（Ever-Brilliant Steel），較一般鋼材更為耐久、抗腐蝕，機芯則使用高振頻的9SA5，也有「（A5）和牛」的趣味別稱；SBGA413 Heritage Collection則借鏡了日本美學精神之一的櫻花，透過粉色珍珠母貝面盤，重現櫻花花瓣落下的稍縱即逝，也有一期一會的珍惜之美；尤其因為動力來源是Grand Seiko獨家的Spring Drive機芯，當指針平滑地在表面轉動之際，將每一秒的當下、且珍惜且感受。

Grand Seiko Evolution 9 SLGC007腕表，白鈦、43.2毫米、黑色陶瓷表圈、9SC5機械自動上鍊機芯、時間顯示與計時碼表功能，40萬5,000元。圖／Grand Seiko提供
Grand Seiko Evolution 9 SLGC007腕表，白鈦、43.2毫米、黑色陶瓷表圈、9SC5機械自動上鍊機芯、時間顯示與計時碼表功能，40萬5,000元。圖／Grand Seiko提供
Evolution 9 系列Hi-Beat 36000 80 小時限量版SLGH027除了面盤將岩手山的蒼茫雪景轉化成面盤紋理，表殼也採用了Grand Seiko特有的白鋼（Ever-Brilliant Steel），較一般鋼材更為耐久、抗腐蝕。圖／Grand Seiko提供
Evolution 9 系列Hi-Beat 36000 80 小時限量版SLGH027除了面盤將岩手山的蒼茫雪景轉化成面盤紋理，表殼也採用了Grand Seiko特有的白鋼（Ever-Brilliant Steel），較一般鋼材更為耐久、抗腐蝕。圖／Grand Seiko提供
SLGB003所使用的9RB2自動上鍊機芯，實現官方數據的年誤差正負20秒的高精密紀錄。圖／Grand Seiko提供
SLGB003所使用的9RB2自動上鍊機芯，實現官方數據的年誤差正負20秒的高精密紀錄。圖／Grand Seiko提供
Grand Seiko SBGA413 Heritage Collection腕表，9R65 Spring Drive機芯、時間與日期與動力儲存顯示，19萬8,000元。圖／Grand Seiko提供
Grand Seiko SBGA413 Heritage Collection腕表，9R65 Spring Drive機芯、時間與日期與動力儲存顯示，19萬8,000元。圖／Grand Seiko提供

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