金子半之助新品「龍蝦堆成山」 檀島「穿粉紅送飲料」

來自日本的「金子半之助」今夏集結黑松露、龍蝦、澳洲牛肉等精選食材，自6月5日起，推出全新「海陸雙拼天丼」系列，包括有「黑松露龍蝦上天丼」、「黑松露牛天丼」與「松露牛海老定食」等3種選擇。

「黑松露龍蝦上天丼」嚴選野生的小青龍蝦，酥炸後保留彈牙的極致口感與鮮美滋味，搭配由秘製醬汁融合義大利黑松露製成的「黑松露天丼醬汁」，以及舞菇、海苔、炸玉子等食材，帶來豐富的口感。尤其整尾龍蝦立於碗中的姿態，更是具有強烈的視覺效果，每份799元。限於新光A8、微風北車、LaLaport南港店販售。

「黑松露牛天丼」則是特選油花適中的澳洲嫩牛，捲起肉卷後入鍋油炸至金黃。外層的輕薄麵衣下，仍保有軟嫩口感與肉汁，搭配海老、舞菇、海苔、青龍、炸玉子等食材，帶來海陸雙饗的滿足，每份439元，限於新光A8、微風北車販售。另款「松露牛海老定食」，則是將牛肉捲、海老、大蔬菜餅、日本舞菇、海苔、青龍搭配組合，結合醃漬小菜、海帶杏鮑菇、油醋高麗絲還有特製的「松露天婦羅沾醬」，每套399元，包括LaLaport南港、林口三井店、LaLaport台中店、台中港三井店、台南三井店均有販售。

即日起至6月30日前往「金子半之助」消費滿499元，或至「日本橋海鮮丼辻半」消費滿1,200元，登錄發票完成資料填寫即可參加抽獎。有機會抽中日本來回雙人機票、AirPods Pro 2等不同贈禮。

2017年登台至今的「檀島香港餐廳」，呼應「2025澎湖國際海上花火節」，今夏攜手澎湖漁會合作，將澎湖仙人掌、丁香魚、小卷等澎湖代表性元素入饌，推出一系列新品料理。其中創意主餐「海派花火炒飯」，選用仙人掌汁為米飯染上粉嫩色澤，並添加魚卵、蝦仁與小卷等海味食材，宛若碗中綻放的花火節，每份290元。

丁香魚為澎湖代表性魚種之一，檀島香港餐廳此次推出的「丁香小卷煲仔飯」便是使用酥脆的丁香小魚與小卷製成煲仔飯，起鍋後淋上香港傳統老抽，呈現大海的濃厚鮮味，每份290元。使用澎湖小卷製成的「海島鮮卷燙」，以白灼手法，完整帶出小卷的鮮嫩甘甜，並襯上粉條增添口感，每份320元。除此之外，還有「海派花卷酥」、「蝦枝咔咔餅」，以及同樣使用仙人掌元素的甜點「掌心朵朵」與「粉紅果漾」，帶來一連串的創意滋味。

除了新菜上桌之外，檀島香港餐廳更與「天一茗京萃」攜手推出符合五行節氣的5款漢方草本飲，包括有適合四季品飲的「廣式涼飲」、帶有檸檬、陳皮香甜的「薑檸舒新飲｣、能生津解渴的「烏梅洛神飲」、可百搭解膩的「紫蘇桑椹飲」以及促進代謝的「黑豆活力飲」，並由香港知名插畫師miss quai繪製封面包裝，讓老祖宗的漢方智慧更能走入生活。

為慶祝8周年以及新菜登場，活動期間參與社群活動，就有機會抽中「花火節史努比限量明信片」。即日起至7月6日，凡持澎湖來回台灣任一大眾交通工具（飛機、輪船）票根，即可享新菜「海派花火炒飯」或是「丁香小卷煲仔飯」半價優惠（每桌限一份）。消費當天凡穿粉紅色衣著至檀島用餐，並完成打卡任務，即可免費獲得新品「粉紅果漾」1杯；若點滿新品全系列品項，可享9折優惠。針對會員，凡嚐鮮任款新品，可抽9折優惠券，並有機會獲得「港點買1送1」；周年慶期間，會員消費滿千，即可獲得「百元券」1張。