「逆轉狂籃」籃球霸總凱特哈德森 美鑽加持秀自信

好萊塢女星凱特哈德森（Kate Hudson）於日前出席美國電視台WBTV的FYC （For Your Consideration Event）活動宣傳Netflix戲劇「逆轉狂籃」（Running Point），以褐色洋裝，髻上高馬尾的造型，搭配美國現代鑽石品牌Hearts On Fire的INSIDE/OUT系列耳環、戒指和手鐲等珠寶，展現這齣喜劇影集中身為籃球隊總裁的自信風範。

INSIDE/OUT是Hearts On Fire在2025年推出的全新珠寶系列，透過鑽石與珍貴金質，展演服裝剪裁藝術的美學，打造出配戴在身上的微型時裝秀。系列珠寶以訂製西裝工藝為靈感，將裁縫師製作西裝的工序，以珠寶設計重新演繹，創造出Flip與Link兩種不同的設計主題。