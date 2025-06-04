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「逆轉狂籃」籃球霸總凱特哈德森 美鑽加持秀自信
好萊塢女星凱特哈德森（Kate Hudson）於日前出席美國電視台WBTV的FYC （For Your Consideration Event）活動宣傳Netflix戲劇「逆轉狂籃」（Running Point），以褐色洋裝，髻上高馬尾的造型，搭配美國現代鑽石品牌Hearts On Fire的INSIDE/OUT系列耳環、戒指和手鐲等珠寶，展現這齣喜劇影集中身為籃球隊總裁的自信風範。
INSIDE/OUT是Hearts On Fire在2025年推出的全新珠寶系列，透過鑽石與珍貴金質，展演服裝剪裁藝術的美學，打造出配戴在身上的微型時裝秀。系列珠寶以訂製西裝工藝為靈感，將裁縫師製作西裝的工序，以珠寶設計重新演繹，創造出Flip與Link兩種不同的設計主題。
凱特哈德森所配戴的耳環運用了Link元素，以橢圓翻摺出立體輪廓，同時展露其金屬內外側，顯現該系列所象徵的二元性；而她所堆疊配戴的多款戒指與具有彈性設計的手環，則運用Flip元素，以有機的金屬線條呈現出布料的摺疊，打造出富含現代感的輪廓，演繹西裝的翻摺。INSIDE/OUT系列透過鑽石突顯簡約洗練的線條，展現出與當代女性自在大膽的自信態度。
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