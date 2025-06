「逆轉狂籃」籃球霸總凱特哈德森 美鑽加持秀自信

好萊塢女星凱特哈德森(Kate Hudson)於日前出席美國電視台WBTV的FYC (For Your Consideration Event)活動宣傳Netflix戲劇「逆轉狂籃」(Running Point),以褐色洋裝,髻上高馬尾的造型,搭配美國現代鑽石品牌Hearts On Fire的INSIDE/OUT系列耳環、戒指和手鐲等珠寶,展現這齣喜劇影集中身為籃球隊總裁的自信風範。

INSIDE/OUT是Hearts On Fire在2025年推出的全新珠寶系列,透過鑽石與珍貴金質,展演服裝剪裁藝術的美學,打造出配戴在身上的微型時裝秀。系列珠寶以訂製西裝工藝為靈感,將裁縫師製作西裝的工序,以珠寶設計重新演繹,創造出Flip與Link兩種不同的設計主題。