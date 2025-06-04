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「逆轉狂籃」籃球霸總凱特哈德森 美鑽加持秀自信

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
美國演員Kate Hudson配戴Hearts On Fire，大展摩登自信女主風範。圖／Hearts On Fire提供
美國演員Kate Hudson配戴Hearts On Fire，大展摩登自信女主風範。圖／Hearts On Fire提供

好萊塢女星凱特哈德森（Kate Hudson）於日前出席美國電視台WBTV的FYC （For Your Consideration Event）活動宣傳Netflix戲劇「逆轉狂籃」（Running Point），以褐色洋裝，髻上高馬尾的造型，搭配美國現代鑽石品牌Hearts On Fire的INSIDE/OUT系列耳環、戒指和手鐲等珠寶，展現這齣喜劇影集中身為籃球隊總裁的自信風範。

INSIDE/OUT是Hearts On Fire在2025年推出的全新珠寶系列，透過鑽石與珍貴金質，展演服裝剪裁藝術的美學，打造出配戴在身上的微型時裝秀。系列珠寶以訂製西裝工藝為靈感，將裁縫師製作西裝的工序，以珠寶設計重新演繹，創造出Flip與Link兩種不同的設計主題。

凱特哈德森所配戴的耳環運用了Link元素，以橢圓翻摺出立體輪廓，同時展露其金屬內外側，顯現該系列所象徵的二元性；而她所堆疊配戴的多款戒指與具有彈性設計的手環，則運用Flip元素，以有機的金屬線條呈現出布料的摺疊，打造出富含現代感的輪廓，演繹西裝的翻摺。INSIDE/OUT系列透過鑽石突顯簡約洗練的線條，展現出與當代女性自在大膽的自信態度。

Hearts On Fire INSIDE／OUT Link 黃K金鑽石耳環，鑽石總重約0.75克拉，22萬元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire INSIDE／OUT Link 黃K金鑽石耳環，鑽石總重約0.75克拉，22萬元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire INSIDE／OUT Flexi黃K金鑽石手鐲，鑽石總重約0.50克拉，15萬3,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire INSIDE／OUT Flexi黃K金鑽石手鐲，鑽石總重約0.50克拉，15萬3,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire INSIDE／OUT Trio黃K金鑽石線戒，鑽石總重約0.45克拉，20萬7,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire INSIDE／OUT Trio黃K金鑽石線戒，鑽石總重約0.45克拉，20萬7,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire INSIDE／OUT Flip黃K金鑽石戒指，鑽石總重約0.15克拉，78,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire INSIDE／OUT Flip黃K金鑽石戒指，鑽石總重約0.15克拉，78,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire INSIDE／OUT Flip黃K金鑽石手鐲，鑽石總重約0.80克拉，26萬1,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire INSIDE／OUT Flip黃K金鑽石手鐲，鑽石總重約0.80克拉，26萬1,000元。圖／Hearts On Fire提供

鑽石 珠寶 凱特哈德森 Netflix

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