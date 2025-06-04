聽新聞
0:00 / 0:00
漢來海港限時5人同行1人免費 「島語」將開進桃園
漢來美食旗下知名自助餐品牌「漢來海港」桃園台茂店，將於7月31日起進行升級改裝，並將品牌改為高檔次的「島語自助餐廳」。為感謝桃園在地消費者10年來的熱情支持，餐廳特別祭出限時回饋，自6月5日至7月30日，凡持4張「漢來海港桃園店」餐券至店內用餐，即可享「平日5人同行1人免費」優惠。
漢來海港自助餐2014年進駐桃園台茂購物中心，Google評論始終維持4.2顆星以上佳績，10年來在桃園餐飲市場建立穩固的口碑與人氣。漢來美食有感於近年桃園地區人口增加；消費者對餐飲品質的要求逐年提升，因此，決定將品牌更改為「島語自助餐廳」，希望打造一個全新形態的頂級自助餐廳，延續品牌「一島檯一餐酒」搭配的獨特性用餐體驗，預計將為桃園自助餐市場注入全新能量。
即日起至6月30日，海港自助餐全品牌加碼推出「生蠔季」活動，於每日午、晚餐時段供應鮮蒸生蠔或酥炸生蠔2款主題料理，嚴選鮮美肥嫩的日本兵庫縣及廣島的生蠔，結合主廚巧思，展現來自海洋的純粹鮮味。
【2025報稅季來了】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言