漢來海港限時5人同行1人免費 「島語」將開進桃園

漢來美食旗下知名自助餐品牌「漢來海港」桃園台茂店，將於7月31日起進行升級改裝，並將品牌改為高檔次的「島語自助餐廳」。為感謝桃園在地消費者10年來的熱情支持，餐廳特別祭出限時回饋，自6月5日至7月30日，凡持4張「漢來海港桃園店」餐券至店內用餐，即可享「平日5人同行1人免費」優惠。

漢來海港自助餐2014年進駐桃園台茂購物中心，Google評論始終維持4.2顆星以上佳績，10年來在桃園餐飲市場建立穩固的口碑與人氣。漢來美食有感於近年桃園地區人口增加；消費者對餐飲品質的要求逐年提升，因此，決定將品牌更改為「島語自助餐廳」，希望打造一個全新形態的頂級自助餐廳，延續品牌「一島檯一餐酒」搭配的獨特性用餐體驗，預計將為桃園自助餐市場注入全新能量。