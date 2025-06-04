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漢來海港限時5人同行1人免費 「島語」將開進桃園

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
漢來海港桃園台茂店將進行品牌升級大改裝，限時推出憑餐券享「5人同行1人免費」優惠。圖／漢來美食提供
漢來海港桃園台茂店將進行品牌升級大改裝，限時推出憑餐券享「5人同行1人免費」優惠。圖／漢來美食提供

漢來美食旗下知名自助餐品牌「漢來海港」桃園台茂店，將於7月31日起進行升級改裝，並將品牌改為高檔次的「島語自助餐廳」。為感謝桃園在地消費者10年來的熱情支持，餐廳特別祭出限時回饋，自6月5日至7月30日，凡持4張「漢來海港桃園店」餐券至店內用餐，即可享「平日5人同行1人免費」優惠。

漢來海港自助餐2014年進駐桃園台茂購物中心，Google評論始終維持4.2顆星以上佳績，10年來在桃園餐飲市場建立穩固的口碑與人氣。漢來美食有感於近年桃園地區人口增加；消費者對餐飲品質的要求逐年提升，因此，決定將品牌更改為「島語自助餐廳」，希望打造一個全新形態的頂級自助餐廳，延續品牌「一島檯一餐酒」搭配的獨特性用餐體驗，預計將為桃園自助餐市場注入全新能量。

即日起至6月30日，海港自助餐全品牌加碼推出「生蠔季」活動，於每日午、晚餐時段供應鮮蒸生蠔或酥炸生蠔2款主題料理，嚴選鮮美肥嫩的日本兵庫縣及廣島的生蠔，結合主廚巧思，展現來自海洋的純粹鮮味。

海港全品牌共同推出「生蠔季」，於午、晚餐時段供應鮮美肥嫩的日本兵庫縣及廣島生蠔料理。圖／漢來美食提供
海港全品牌共同推出「生蠔季」，於午、晚餐時段供應鮮美肥嫩的日本兵庫縣及廣島生蠔料理。圖／漢來美食提供
被譽為全台最難訂位自助餐廳的「島語」，首創一島檯配一餐酒的獨特性用餐體驗，預計將為桃園自助餐市場注入全新能量。圖／漢來美食提供
被譽為全台最難訂位自助餐廳的「島語」，首創一島檯配一餐酒的獨特性用餐體驗，預計將為桃園自助餐市場注入全新能量。圖／漢來美食提供

自助餐廳 桃園 品牌

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