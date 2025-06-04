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山本耀司集團潮牌Ground Y前進港都高雄 拓點義享世界

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
強調打破性別、年紀、版行輪廓的Ground Y，具有鮮明的實驗精神意念。圖／台灣君梵提供
強調打破性別、年紀、版行輪廓的Ground Y，具有鮮明的實驗精神意念。圖／台灣君梵提供

向來有「黑色詩人」美名的日本設計師山本耀司（Yohji Yamamoto），旗下並有定位在年輕、時尚街頭風格的品牌Ground Y，並於2014年創立、2023年海外首次拓點並前進信義區。近日品牌將在6月中下旬前往高雄，為南臺灣的時尚愛好者，與日系前衛時尚0時差。

服裝強調無性別，突破年紀與身形限制的Ground Y，服裝設計上強調寬鬆的輪廓、多層次以及不對稱的剪裁為特色。除了延續山本耀司的愛用黑色，Ground Y同時融入了東方風格的花卉圖案，展現出傳統與前衛的交集可能，當代、飄逸、中性；此外Ground Y 2025春夏並強調「立體主義」，像是將異材質織物拼接染色，經分解與重構後讓布料紋理洋溢著層次感，更將2D的黑賦予了3D的立體量感。

Ground Y高雄義享世界新店將在2025年6月19日（四）正式開幕，地址為高雄市鼓山區大順一路115號、高雄義享時尚廣場二樓；更多資訊，亦可在Instagram中搜尋品牌官方帳號：https://www.instagram.com/ground_y_official/

Ground Y將在6月中下旬前往高雄拓點，為南台灣帶來街頭潮流時尚新選擇。圖／台灣君梵提供
Ground Y將在6月中下旬前往高雄拓點，為南台灣帶來街頭潮流時尚新選擇。圖／台灣君梵提供
2025春夏強調「立體主義」的Ground Y ，將異材質織物拼接染色、分解與重構後讓布料紋理洋溢著層次感。圖／台灣君梵提供
2025春夏強調「立體主義」的Ground Y ，將異材質織物拼接染色、分解與重構後讓布料紋理洋溢著層次感。圖／台灣君梵提供

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