金門高粱可以這樣喝 首屆金酒盃職業組大賽前三強出爐

金門酒廠今年首度舉辦「金酒盃——職業組」全國調酒大賽，吸引來自全台超過150位職業調酒師報名參賽，決賽於台北圓山飯店「覓到 by 吧沐酒吧」圓滿落幕。此次賽事以「一杯台灣給世界的 Welcome Drink」為主題，結合金門高粱酒與台灣風土，邀請專業選手共創屬於島嶼的經典調酒作品，透過創新手法賦予高粱酒全新風貌。

今年「金酒盃」由原本的學生組擴展至職業組，報名一開放即受到業界熱烈響應，最終共有157組職業調酒師參與，從中選出20位晉級決賽。金門酒廠營業副總黃海山表示，金門高粱酒作為台灣最具代表性的白酒品牌，期望透過此賽事邀請調酒師重新詮釋風味，創造出一杯能讓國際旅人記住的「台灣味」Welcome Drink，成為文化交流的媒介。

決賽設計為兩階段賽程，第一階段為經典調酒變化版（Twist），選手需以金門高粱為基底，重新詮釋經典酒款；第二階段則以台灣象徵性的「山」與「海」為創意主題，調製融合風土文化與飲食記憶的創作酒款。賽事更導入團體對抗賽制，20位選手分為兩大組別對決，展現團隊創意與風格整合力，也讓現場氛圍更具張力與話題性。

經過激烈競爭，最終由來自 「Bar Neat 」的林育弘奪下本屆冠軍，「Bar THY 」的郭家維獲得亞軍，「Gin mind 」的黃筑筠則拿下季軍。三位選手將代表金門酒廠，前往位於韓國首爾、名列「亞洲最佳50酒吧」的「Le Chamber 」，進行國際客座交流，將台灣風味作品帶上國際舞台。其他入圍20強的選手也獲得獎金與品牌獎品，肯定其專業實力與創意表現。

本屆評審團陣容橫跨酒廠專家與業界名人，包括金門酒廠首席品酒師呂宜儒、金城廠製造管理課課長呂文凱、Bar Mood Taipei 主理人吳盈憲、T.C.R.C 與 Bar Home 主理人黃奕翔，以及藏酒論壇執行長賴偉峯，共同見證高粱酒與調酒文化的創新融合。

金門酒廠透過本屆賽事，不僅展現高粱酒的多元可能，也串連起酒類專業、文化創意與國際舞台的連結，打造出台灣專屬的創意招牌味，讓一杯高粱調酒，成為世界旅人對台灣的第一印象。

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