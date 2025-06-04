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金門高粱可以這樣喝 首屆金酒盃職業組大賽前三強出爐

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
2025金酒盃全國調酒大賽職業組季軍是「Gin mind」的黃筑筠。圖／金門酒廠提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
2025金酒盃全國調酒大賽職業組季軍是「Gin mind」的黃筑筠。圖／金門酒廠提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

金門酒廠今年首度舉辦「金酒盃——職業組」全國調酒大賽，吸引來自全台超過150位職業調酒師報名參賽，決賽於台北圓山飯店「覓到 by 吧沐酒吧」圓滿落幕。此次賽事以「一杯台灣給世界的 Welcome Drink」為主題，結合金門高粱酒與台灣風土，邀請專業選手共創屬於島嶼的經典調酒作品，透過創新手法賦予高粱酒全新風貌。

今年「金酒盃」由原本的學生組擴展至職業組，報名一開放即受到業界熱烈響應，最終共有157組職業調酒師參與，從中選出20位晉級決賽。金門酒廠營業副總黃海山表示，金門高粱酒作為台灣最具代表性的白酒品牌，期望透過此賽事邀請調酒師重新詮釋風味，創造出一杯能讓國際旅人記住的「台灣味」Welcome Drink，成為文化交流的媒介。

決賽設計為兩階段賽程，第一階段為經典調酒變化版（Twist），選手需以金門高粱為基底，重新詮釋經典酒款；第二階段則以台灣象徵性的「山」與「海」為創意主題，調製融合風土文化與飲食記憶的創作酒款。賽事更導入團體對抗賽制，20位選手分為兩大組別對決，展現團隊創意與風格整合力，也讓現場氛圍更具張力與話題性。

經過激烈競爭，最終由來自 「Bar Neat 」的林育弘奪下本屆冠軍，「Bar THY 」的郭家維獲得亞軍，「Gin mind 」的黃筑筠則拿下季軍。三位選手將代表金門酒廠，前往位於韓國首爾、名列「亞洲最佳50酒吧」的「Le Chamber 」，進行國際客座交流，將台灣風味作品帶上國際舞台。其他入圍20強的選手也獲得獎金與品牌獎品，肯定其專業實力與創意表現。

本屆評審團陣容橫跨酒廠專家與業界名人，包括金門酒廠首席品酒師呂宜儒、金城廠製造管理課課長呂文凱、Bar Mood Taipei 主理人吳盈憲、T.C.R.C 與 Bar Home 主理人黃奕翔，以及藏酒論壇執行長賴偉峯，共同見證高粱酒與調酒文化的創新融合。

金門酒廠透過本屆賽事，不僅展現高粱酒的多元可能，也串連起酒類專業、文化創意與國際舞台的連結，打造出台灣專屬的創意招牌味，讓一杯高粱調酒，成為世界旅人對台灣的第一印象。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

2025金酒盃全國調酒大賽職業組創意調酒山海大對抗。圖／金門酒廠提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
2025金酒盃全國調酒大賽職業組創意調酒山海大對抗。圖／金門酒廠提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
2025金酒盃全國調酒大賽職業組冠軍為「Bar Neat」的林育弘（右），由金酒公司副總經理黃海山親自頒獎。圖／金門酒廠提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
2025金酒盃全國調酒大賽職業組冠軍為「Bar Neat」的林育弘（右），由金酒公司副總經理黃海山親自頒獎。圖／金門酒廠提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
2025金酒盃全國調酒大賽職業組亞軍創意調酒作品「First Light」。圖／金門酒廠提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
2025金酒盃全國調酒大賽職業組亞軍創意調酒作品「First Light」。圖／金門酒廠提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
2025金酒盃全國調酒大賽職業組亞軍為「Bar THY」的郭家維。圖／金門酒廠提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
2025金酒盃全國調酒大賽職業組亞軍為「Bar THY」的郭家維。圖／金門酒廠提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
2025金酒盃全國調酒大賽職業組4至10強選手。圖／金門酒廠提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
2025金酒盃全國調酒大賽職業組4至10強選手。圖／金門酒廠提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
2025金酒盃全國調酒大賽職業組冠軍創意調酒作品「金色浪潮（Gold Wave）」。圖／金門酒廠提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
2025金酒盃全國調酒大賽職業組冠軍創意調酒作品「金色浪潮（Gold Wave）」。圖／金門酒廠提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
2025金酒盃全國調酒大賽職業組季軍創意調酒作品「島嶼呼喚」。圖／金門酒廠提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
2025金酒盃全國調酒大賽職業組季軍創意調酒作品「島嶼呼喚」。圖／金門酒廠提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

金門 調酒

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