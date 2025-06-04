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DEMNA的Balenciaga最後一舞？26早春聯名小甜甜布蘭尼

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Balenciaga與小甜甜布蘭尼（Britney Spears）的限量音樂合作系列，將包含限量音樂與成衣，預定將在指定專賣店中販售。圖／Balenciaga提供
Balenciaga與小甜甜布蘭尼（Britney Spears）的限量音樂合作系列，將包含限量音樂與成衣，預定將在指定專賣店中販售。圖／Balenciaga提供

由於已在去年續約、今年三月宣布將前往同集團GUCCI擔任創意總監，Balenciaga的2026早春系列仍由DEMNA執掌，受到媒體與大眾高度關心。本季48套造型涵蓋男女服裝，同時並發表了與小甜甜布蘭尼（Britney Spears）的限量音樂合作系列。

在本季Balenciaga的新聞稿中，DEMNA表示，「這季作品詮釋了那些定義我美學體系中的輪廓、剪裁與態度，將我過往35個不同系列的經典單品、全新作品以及我個人衣櫥中的藏品融為一體。」換言之，Balenciaga 2026早春系列不僅是單一系列，更可視之為Balenciaga在DEMNA掌舵十年的風格精華大補帖。

DEMNA並透露創作本次系列如同經歷一趟漫長旅程後回家，讓他重新體驗了對時尚與剪裁的狂熱與深情，「我在Balenciaga甚至整個職業生涯中，始終圍繞著時尚人類學與著裝規範展開探索，因此特別邀請Ari Versluis與Ellie Uyttenbroek共同打造本季視覺影像——他們的《Exactitudes》攝影系列深刻影響了我對時尚的認知方式。」

48套Look中看得見各種DEMNA擅長、知名的設計手法，諸如寬大、寬鬆與變形的西裝包含Look 1、Look 2、Look 3、Look 5、Look 11，除了調整腰身比例，看不見雙手的長袖，以及超巨大墊肩形成如盔甲的印象、威風凜凜，連帽、連帽疊加棒球帽也頻頻出現在Look 7、Look 14、Look 16、Look 20等多套造型，並滲入了運動風格，模糊正式、日常與街頭的界線。超寬大澎鬆但時而加入腰身設計的尼龍外套也出現在Look 27與Look 36的黑白兩套造型中，對比鮮明，Look 38、Look 40、Look 42超過五層、六層像是千層派一樣的疊搭，則像是Balenciaga與DENMA對服裝與印象的無窮探究。

隨秀「夾帶」的則還有Balenciaga Music Britney Spears限量音樂合作系列，悄悄出現在Look 40、Look 26中，以印花T恤向1990年代末、2000年的流行樂天后小甜甜布蘭尼致敬，同時balenciaga.com並成立了專屬頁面，可連結至Apple Music、Spotify等各串流平台，可免費收聽一份由Britney Spears選編的獨家歌單，並收錄了兩首經音樂人BFRND重新混音的小甜甜經典單曲〈Oops!... I Did It Again〉與〈Gimme more〉，前者自15年前上限至今在Youtube已累計15億播放次數，後者也有3.9億播放次數。

同時Balenciaga並將在開雲集團巴黎總部舉辦「BALENCIAGA BY DEMNA十年回顧展」，展覽以Balenciaga的2026春季「Exactitudes」系列為切入，並完整爬梳DEMNA與Balenciaga在此10年以來背後的創意歷程；展覽為免費參觀，但須先在展覽官方網站上預約，網址為：exposition.balenciaga.com，展覽將從6月26日開始直至7月9日為止。

向來持續挑戰輪廓、量體、風格邊界的DEMNA，近日發表了Balenciaga 2026早春系列48套新裝，也是他在Balenciaga成衣系列的最後一舞。圖／Balenciaga提供
向來持續挑戰輪廓、量體、風格邊界的DEMNA，近日發表了Balenciaga 2026早春系列48套新裝，也是他在Balenciaga成衣系列的最後一舞。圖／Balenciaga提供
刻意的污漬感、誇張繁複的疊加、對重型機車文化與街頭次文化的熱愛，造就了Balenciaga的2026早春系列。圖／Balenciaga提供
刻意的污漬感、誇張繁複的疊加、對重型機車文化與街頭次文化的熱愛，造就了Balenciaga的2026早春系列。圖／Balenciaga提供
將合身與寬鬆推延至極限所展現的樣貌，是Balenciaga也是DEMNA近10年的經典輪廓。圖／Balenciaga提供
將合身與寬鬆推延至極限所展現的樣貌，是Balenciaga也是DEMNA近10年的經典輪廓。圖／Balenciaga提供
將幾乎已成行李箱尺寸的包款改造為肩背包、多層次的彩色羽絨大衣疊穿，側邊具波浪結構的棒球帽，宛如一次精彩的Balenciaga與DEMNA風格大補帖。圖／Balenciaga提供
將幾乎已成行李箱尺寸的包款改造為肩背包、多層次的彩色羽絨大衣疊穿，側邊具波浪結構的棒球帽，宛如一次精彩的Balenciaga與DEMNA風格大補帖。圖／Balenciaga提供
Balenciaga Music | Britney Spears限量音樂合作系列將包含五首單曲，其中有兩首交由音樂人BFRND重新混音Remix，並已可在Balenciaga官方網站中得到專屬連結、可通往iOS或Android系列的串流平台。圖／Balenciaga提供
Balenciaga Music | Britney Spears限量音樂合作系列將包含五首單曲，其中有兩首交由音樂人BFRND重新混音Remix，並已可在Balenciaga官方網站中得到專屬連結、可通往iOS或Android系列的串流平台。圖／Balenciaga提供
Balenciaga並將在開雲集團巴黎總部舉辦「BALENCIAGA BY DEMNA十年回顧展」，展覽為免費參觀，但須先在展覽官方網站上預約。圖／Balenciaga提供
Balenciaga並將在開雲集團巴黎總部舉辦「BALENCIAGA BY DEMNA十年回顧展」，展覽為免費參觀，但須先在展覽官方網站上預約。圖／Balenciaga提供
最後第48套的造型中模特兒Eliza除穿上一襲透視洋裝，手上黑色摺扇印有中古世紀風格歌德體的DEMNA字樣，或是另一次的以「扇」明志。圖／Balenciaga提供
最後第48套的造型中模特兒Eliza除穿上一襲透視洋裝，手上黑色摺扇印有中古世紀風格歌德體的DEMNA字樣，或是另一次的以「扇」明志。圖／Balenciaga提供
由工作靴改造而成的Biker Jacket騎士外套，展現了Balenciaga無邊界的實驗精神。圖／Balenciaga提供
由工作靴改造而成的Biker Jacket騎士外套，展現了Balenciaga無邊界的實驗精神。圖／Balenciaga提供

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