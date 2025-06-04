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迎接夏季 台中餐飲推新菜單祭優惠搶客

中央社／ 台中4日電

時序進入夏季，台中市多家餐飲及飯店業者今天宣布推出新菜單，還有業者與航空公司合作，為迎接國際旅客到來，只要出示登機證或登機畫面前往用餐即可兌換招牌食材

米其林推薦台菜餐廳膳馨民間創作料理，近日與美國稻米協會（USA Rice Federation）及料理平台「MINGCHU 名廚」合作，展開一項以美國稻米為主軸的食譜開發計畫，嘗試以異地食材詮釋台菜風味，展現台灣料理的國際潛力。

台中日月千禧酒店宣布即日起至12月31日，針對當月壽星推出生日快樂專案，例如1樓旅覓酒吧當月壽星外帶消費西點、蛋糕、麵包與非酒精飲品可享78折。

屋馬餐飲集團響應台中市政府與澳門航空、大韓航空合作推動的「登機證優惠方案」，即日起到明年4月底，只要出示澳門航空或大韓航空的登機證或登機畫面，於屋馬集團旗下任一品牌門市消費，即可免費兌換人氣招牌食材，邀請國內外旅客用味蕾體驗台中人的熱情好客。

日本天丼為招牌的「金子半之助」聯手「日本橋海鮮丼辻半」舉辦寵粉感謝祭，即日起到6月30日期間，消費滿額就能參加抽獎，獎品有日本來回雙人機票、大同電鍋、美食兌換券、萬元儲值金及現金折扣券等，總獎金近新台幣18萬元。

迎接畢業季到來，繼光香香雞5日起推出「夏日祭典」買1送1活動，5日到22日期間連續3週的週四到週日，消費滿額即可同品項享買1送1優惠。

法式鐵板料理品牌「LE GOÛT 樂葵」則推出全新夏季菜單，新菜單5日起於全台門市正式登場，品牌預告下半年將積極拓展南部與北部市場，預計插旗高雄、新竹與台南，進一步布局全台高端餐飲市場。

食材 日本 料理

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