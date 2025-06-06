最熱門數位藝術展「teamLab」明日開展 神腦會員享現場購票優惠

來自日本知名藝術團隊的「teamLab共創！未來園」全球已超過千萬人次體驗，在台灣也已累積數十萬名觀眾入場，深受廣大民眾喜愛，今年暑假再次回到高雄科工館展出，更首度由神腦國際及旗下代理保健品牌「sakuyo」擔任主要贊助，將獻上超多好康只在本次「teamLab共創！未來園」高雄站。

「teamLab共創！未來園」透過聲光藝術，賦予大自然及各種動物們更豐沛的生命力，進到展場可以馬上體驗到流水、瀑布、花朵綻放的視覺包覆，踩在凹陷又凸起的地面，看到牆上生物的消失到誕生的循環過程，彷彿是走在山谷間，與自然世界有更深的連結。

日本在各方面一直都是台灣人非常喜愛的國家，teamLab也持續貫徹日本職人精神，不斷帶來最精彩的作品，而神腦國際近年代理的日本保健品牌「sakuyo」亦是如此，針對亞洲人最常見的健康問題研發出一系列營養保健食品，且全為日本製造，其中人氣商品「比菲德氏菌+半乳寡醣」、「膠原蛋白胜肽」、「芝麻元氣軟膠囊」也即將在這次「teamLab共創！未來園」高雄站大方贈送給前來觀展的民眾。

即日起加入神腦生活會員，並至展場商店sakuyo品牌專櫃出示「會員中心」畫面並回答指定問題，即可獲得體驗小禮乙份，送完為止。除了優質贈品之外，凡神腦會員即可享現場購票優惠價，有興趣的民眾皆可前往高雄科工館瞭解詳情。持teamLab票根或出示APP電子票券至神腦門市可享指定商品優惠