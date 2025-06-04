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逾半世紀傳說解禁！《山忌 黃衣小飛俠》首映神秘儀式召喚「貴客」破封降臨

聯合新聞網／ 聯合數位文創
《山忌 黃衣小飛俠》電影將於6月6日全台上映，演員齊聚首映會宣傳。圖／威視電影提供
《山忌 黃衣小飛俠》電影將於6月6日全台上映，演員齊聚首映會宣傳。圖／威視電影提供

由破億電影《紅衣小女孩》幕後團隊全新打造，聯合數位文創共同出品的電影《山忌 黃衣小飛俠》，6月3日盛大舉行首映會，監製曾瀚賢、陳信吉、導演蔡佳穎、主演劉以豪、袁澧林、曹佑寧、陳如山、陳孝萱、吳昆達與片尾曲演唱王ADEN熱鬧齊聚，現場展開一場神秘儀式，象徵逾半世紀的禁忌傳說正式解封！片中苦難情侶劉以豪、袁澧林也笑談拍攝艱辛，袁澧林自揭跟血漿變好朋友，回家洗澡連內褲都沾滿血。劉以豪則形容袁澧林是片場小精靈，「我們一起經歷太多了，很開心成為彼此的力量」。

首映會震撼揭開神秘山林背後的詭譎禁忌，主創團隊拉開重重封鎖線，來自深山的「貴客」黃衣小飛俠瞬間破封，祝賀電影票房能飛黃騰達、衝出紅盤。而今晚首映會，主演們都邀請親朋好友入場看片，劉以豪表示：「我爸媽、奶奶有來看，但他們看起來有點怕。」曹佑寧馬上說：「我爸媽也有來，因為他們都蠻愛看恐怖片！還是讓我們爸媽坐在一起，害怕的時候，我爸媽可以借給以豪的爸媽抱。」幽默發言引起全場爆笑。

而「最慘女主角」袁澧林除跌得全身傷痕累累，因演出多場恐怖中邪戲，自嘲跟「假血」已經變好朋友，不只跑進眼睛、頭髮，回去洗澡連內褲也沾滿血，笑說：「血漿跟我都融為一體了。」劉以豪一路陪伴她撐過各種身心靈劫難，袁澧林表示，在這部片中能看到360度的劉以豪，「看到他歇斯底里、看到他很深情、看到他的不捨跟崩潰，各種樣貌都有，能感受他的表演是非常真心的。」曹佑寧則為詮釋山難失溫戲研究各種資料，做出失溫狀態不同階段的反應，希望更加貼近真實情形，沒想到拍攝當天氣溫驟降還下雨，他直呼：「那天拍攝很硬，雖然是夏天，但到了山上剩10幾度，溫差很大，下大雨被泥土弄得很髒。」讓他完全體會在山裡受凍的痛苦。

飾演「苦難情侶」劉以豪及袁澧林，與曹佑寧有一段錯綜複雜三角關係。圖／威視電影提供
飾演「苦難情侶」劉以豪及袁澧林，與曹佑寧有一段錯綜複雜三角關係。圖／威視電影提供

另一對「悲情夫妻」陳如山、陳孝萱戲裡經歷喪子巨痛，尤其陳如山化身癲狂尋子的父親，坦承是「演過最痛苦的角色」，但他感謝陳孝萱的角色將自己接住，他表示：「我的角色情緒很重，但每次在現場遇到孝萱，內心就能感受到溫暖。」陳孝萱更突破以往形象，整個人憔悴不堪，有場看見袁澧林猛撞牆，當場放聲尖叫，竟被當時正在撞牆的袁澧林大讚「叫得好好聽」，陳孝萱自豪說：「因為是恐怖片，希望讓大家『聲』歷其境，當然我平常有學習吹奏的樂器，肺活量很足。」扮演道士的吳昆達是畫龍點睛的關鍵一角，他在廟裡施法念咒試圖幫袁澧林擺脫山中邪靈糾纏，饒口難背的經文台詞，他都能架勢十足順暢脫口而出，他分享說：「為這次演出，看了很多有關道士、法師、薩滿的作品，希望他們的精氣神也灌輸到我的體內。」

新生代創作男歌手王ADEN今天也亮相力挺，他替《山忌 黃衣小飛俠》量身打造片尾曲〈封鎖線〉，他表示初次嘗試替電影寫歌，看完電影對劉以豪飾演的角色陳嘉銘特別有共鳴，創作時將豐沛情感全放進去，希望電影結束讓觀眾透過這首歌獲得療癒。電影將於6月6日全台上映，更多資訊請上官方粉絲專頁。

電影 朋友 團隊

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