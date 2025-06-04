台灣製造！影史首部高鐵災難動作鉅作《96分鐘》9月5日震撼大銀幕

台灣影史首部以高鐵為題材的年度災難動作鉅作《96分鐘》，由《粽邪》系列監製鄒介中領軍、《狂徒》導演洪子烜執導，聯合數位文創共同出品，集結金獎製作團隊與好萊塢級技術班底打造，林柏宏、宋芸樺、王柏傑、李李仁、姚以緹、蔡凡熙、李銘忠領銜主演，呂雪鳳、黃奇斌、鄭志偉、陳雪甄、巫建和、孔令元共同演出。歷時九年籌備與拍攝，耗資1.6億元台幣打造，《96分鐘》獲選為2025年台北電影節開幕片，近期正式宣布將於9月5日全台盛大上映！

集結堅強卡司陣容的年度重磅國片《96分鐘》，從一開場高鐵列車上的日常氛圍，瞬間被突如其來的炸彈威脅打破，車內陷入一片混亂，林柏宏、宋芸樺、王柏傑、李李仁、姚以緹、蔡凡熙、李銘忠等人飾演因炸彈危機被迫捲入生死抉擇的乘客，各自暗藏無法言說的故事與秘密，在台北直達高雄的96分鐘車程中，高度壓迫與情感糾葛交錯，揭開一場超乎想像的人性考驗與救援行動。為真實呈現高鐵場景，劇組斥資打造台灣影史首座高鐵實景智能攝影棚，動作場面則由導演洪子烜與金馬獎最佳動作設計得主洪昰顥再度聯手，打造高強度實戰級動作，從車廂追逐、近身肉搏到爆破場面，力求呈現極致視覺衝擊與真實感。

成就橫跨金馬獎與金鐘獎的陽光男神林柏宏，突破以往形象，挑戰風格迥異的災難動作類型，飾演因事故退役的拆彈專家「宋康任」，搭上藏有爆裂物威脅的高鐵列車，捲入一場分秒必爭的生死危機。預告中一句台詞：「我會讓車上所有人都活下來！」道出角色背負全車乘客生命安危的沈重壓力。為更貼近角色設定，林柏宏在外型上下足苦功，不但為戲增重練出全身結實肌肉，還將膚色曬黑、蓄起鬍渣，呈現角色歷經內心掙扎後的滄桑樣貌。因全片動作場面吃重，林柏宏也投入大量時間進行演練，親自上陣完成多場高強度打鬥與追逐戲，他直呼：「這絕對是我拍戲以來前置準備最繁重的一次，從身體到心理都挑戰極限！」

《96分鐘》獲選為2025年台北電影節開幕片，近期正式宣布將於9月5日全台盛大上映！圖／華影國際提供

以甜美形象深植人心的宋芸樺，這次大膽突破自我，飾演林柏宏的刑警妻「黃欣」，不只是丈夫因事故退役後的情感支柱，更是危急關頭時並肩作戰的最佳搭檔。為更貼近角色的真實樣貌，宋芸樺在開拍前親自走訪多位現職女性刑警，進行深入田調，她觀察到刑警在高壓環境下的情緒壓抑，以及面對極端事件時的崩潰無力，這些真實又複雜的情緒層次全被她「打包」帶進角色中。在片中宋芸樺不只有大量高張力的情感演出 ，更有場與李李仁在狹窄車廂內的動作戲，完全展現她的俐落身手，首次拍動作片就上癮的她還頻頻對動作指導洪昰顥喊話：「我想要打更多！」

《96分鐘》將於9月5日全台盛大上映，挑戰國片從未踏足的高鐵災難題材，結合精緻製作、強大卡司與動人劇情，勢必為觀眾在暑假尾聲帶來一場震撼人心、熱血沸騰的觀影體驗。更多相關資訊請洽官方FB、官方IG。