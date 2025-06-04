「柔和粉紅+檸檬黃+天空藍」滿滿夏日繽紛！Swarovski攜手米其林主廚翻玩時尚新餐宴

奧地利精品水晶品牌Swarovski，今夏進駐義大利度假勝地波多菲諾，與米其林主廚Carlo Cracco再度聯手，打造結合視覺與味覺的夏日限定企劃。此次選址於Cracco位於海濱的高級餐廳，施華洛世奇將空間全面改造，注入品牌標誌性的繽紛色彩與時尚語彙，強調義式生活的悠閒與奢華。

據WWD報導，整個餐廳戶外露台換上柔和粉紅、檸檬黃與天空藍的傘具與座椅，打造清新愉悅的氛圍，同時設置一處八角形品牌裝置，讓來客輕鬆拍攝出打卡美照。而在餐桌上，賓客將使用施華洛世奇與Rosenthal聯名的精緻瓷器系列，享用由Cracco為量身設計的限定餐點與甜品，包含融合當地風味的特色料理與品牌專屬調製雞尾酒。

這次合作，延續雙方在米蘭展覽期間推出「Swarovski Café」的成功經驗。Cracco表示，雙方長期以來在工藝與創意上的共鳴，讓每次合作都充滿新鮮感與高度共識，並形容此次為「雙方合作至今最具代表性的一次」。