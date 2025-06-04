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獨／想吃要快！城中市場40年「周記手工家常麵」熄燈
想吃動作要快！位於台北城中市場的老字號小吃「周記手工家常麵」，近日高掛布條，預告將於6月14日結束營業。對於喜愛周記的民眾，恐得把握最後的機會。
開業已約40年的「周記手工家常麵」，店內提供牛肉麵、酸辣麵、炸醬麵等多種麵食，沙茶炒麵也是不少饕客的心頭好，還有種類豐富的小菜，深受許多消費者喜愛，過去也曾登上《亞洲週刊》，被譽為「亞洲之最」，乃是城中市場極具代表性的人氣店家，每逢用餐時段總可見到長長的排隊人龍，在google map上累積近900則評論，平均獲得4.2分。
儘管獲得許多民眾喜愛，但是周記近日高掛布條，宣告「本店於6月14日結束營業 感謝各位的支持與愛護」隨著消息出爐，也引起許多粉絲的不捨，留言表示「吃了好久了」、「謝謝老闆多年的照顧，熟悉的味道會一直留在腦海裡」。
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