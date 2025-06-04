獨／想吃要快！城中市場40年「周記手工家常麵」熄燈

由破億電影《紅衣小女孩》幕後團隊全新打造，聯合數位文創共同出品的電影《山忌 黃衣小飛俠》，6月3日盛大舉行首映會，監製曾瀚賢、陳信吉、導演蔡佳穎、主演劉以豪、袁澧林、曹佑寧、陳如山、陳孝萱、吳昆達與片尾曲演唱王ADEN熱鬧齊聚，現場展開一場神秘儀式，象徵逾半世紀的禁忌傳說正式解封！片中苦難情侶劉以豪、袁澧林也笑談拍攝艱辛，袁澧林自揭跟血漿變好朋友，回家洗澡連內褲都沾滿血。劉以豪則形容袁澧林是片場小精靈，「我們一起經歷太多了，很開心成為彼此的力量」。

2025-06-04 16:11