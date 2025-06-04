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大潤發升級「大全聯」會員早鳥升級送100點 限時消費點數2倍送
歷時3年的規劃與整合，大潤發將自2025年8月1日起，全面升級為「大全聯」，除了針對大潤發現有會員制度、回饋方式與支付方式等內容進行調整，並祭出2波會員好康加碼活動，吸引消費者儘早轉換，享受更便利、多元的消費體驗。
為讓會員們順利轉換點數，即日起至7月31日推出「大潤發會員卡早鳥連結」活動，會員只要透過PX Pay成功連結大潤發帳號，即贈送100點限時福利點。原大潤發會員仍可於7月底前正常累積與折抵發幣，未使用的發幣將於8月1日自動以1發幣兌換10福利點轉入PX Pay帳號，點數效期至2026年4月5日。自8月1日至12月31日更推出限時加碼，凡會員於大全聯店內消費，每滿百元可獲6點福利點。原大潤發聯名卡卡友則仍享最高1%回饋不變。
整併後，大全聯將同步啟動多項會員專屬優惠。全聯強調，整合後之福利點可跨全聯與大全聯通用，會員消費折抵更靈活。屆時未完成PX Pay連結者，仍可持全聯會員卡於雙通路累點，惟原發幣須完成轉換後方能使用。
目前全聯於全台擁有逾1,200間門市，涵蓋13,000多項生鮮乾貨商品，消費者隨時想買、就近就能採購。大全聯則擁有多達7萬項商品，更補足居家寢具、電器用品、電材五金、汽機車百貨、調理熟食等多元品類，還會不定期舉辦試吃、手作、變裝比賽等活動，打造假日休憩據點。兩者整合之後，將攜手建構全方位生活平台，滿足日常與休閒的全場景消費需求。
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