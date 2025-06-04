Apo、珉奎大秀男友風穿搭 必備這款氣質拖特包

Dior 2025秋季男裝系列的Dior Privé包款是精湛工藝與實用奢華的完美結合，為本季秋冬的造型畫龍點睛。由Kim Jones精心打造的Dior Privé包款，融合了經典優雅與實用奢華的設計語彙，重新演繹了傳統的托特包形式，並選用Dior Icons粒面皮革精製而成，在精緻的細節上體現Dior精湛的工藝，純粹流暢的線條展現極致洗鍊與低調內斂的美學。

這款全新配件以簡約而現代的輪廓脫穎而出。「DIOR」標誌低調壓印於外側，彷如一枚深具辨識度的印記，為設計增添高雅質感。內襯選用麂皮小牛皮製作，並裝飾品牌標誌性的Dior Oblique緹花圖案，輕盈纖薄的質地，展現對細節的極致講究，完美詮釋Dior的獨特傳承。Dior Privé包款提供迪奧先生鍾愛的灰色色調、迷人的干邑色、與雋永的黑色三種選擇。