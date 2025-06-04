百貨年中慶開跑 響應世界環境日與驕傲月議題

六月百貨年中慶開跑，宏匯廣場呼應「世界環境日」以永續生活為題，展開年中慶，微風響應「同志驕傲月」推出「彩虹年中慶」為主題，Global Mall則展開「會員嘉年華」主打餐飲回饋。

Global Mall會員嘉年華

Global Mall即日起至6月30日展開「會員嘉年華」檔期，主打三大好康：餐飲滿額回饋高達10%、超級星期二獨家好康、新會員加碼抽。力推餐飲滿額贈，會員於6月18日前於新北中和、桃園A8、A19指定餐飲消費滿3,000元送300元電子商品禮券(使用於衣住類專櫃)；屏東市、南港車站、林口A9及新左營車站則為指定餐飲消費滿2,000元送200元電子商品禮券(使用於衣住類專櫃)。

六月每逢星期二刷Global Mall聯名卡享點數2倍送、指定品牌8.8折起，另會員周二消費單筆消費滿500元還能再享抽888點，此外即日起至6月30日加入新會員扣5點即可參加App輪盤即有機會抽中鐵路觀光列車雙人套票、100元電子商品禮券及點數100點等。同時更集結夏季防曬保養品、夏季服飾及涼夏家電推優惠7折起，全台八店也集結百大品項推出點數放大兌換專區，從飲品、飽足餐點到隨身風扇、玩具等，扣點或扣點加購即可兌換。

宏匯廣場GO GREEN年中慶

宏匯廣場「GO GREEN年中慶」於6月5日至6月25日開跑，主打環保概念、踏青出遊主題商品，並結合仲夏購物季推出全館流行服飾7折起，全檔期全館當日累計3,000元贈200元；6月5日至6月15日指定名品COACH、POLO RALPHLAUREN、MICHAEK KORS、BOSS單筆滿10,000元贈1,000元，法國時尚品牌agnesb單筆5,000元贈500元。

另外，在宏匯廣場單筆滿2,000元再贈永續來店禮「棉麻保鮮提袋」、「小麥桿泡麵碗」。以及全館累計3,000元就有機會獲得露營、小島、郵輪、飯店各類型住宿券等20名獎項。

京站Q卡友扣點免費換環保購物袋

京站同步響應世界環境日，推出環保購物袋於6月5日至6月11日期間開放Q卡友扣100點兌換，限量1,500份。6月12日至7月2日，只要使用京站環保購物袋於指定美食櫃位消費還可享優惠。6月5日至7月2日，持行動Q卡於指定服飾、鞋包櫃位，當日累積滿3,000元送300元商品券。即日起至6月29日，每周五、六、日可於京站領取100元LINE Pay優惠券1張。

微風彩虹年中慶

微風6月5日起至6月29日展開彩虹年中慶，6月15日前會員可享業種滿額贈，高級珠寶、手表滿30,000元送電子酬賓券1,000元；國際精品、超市滿20,000元送2,000元；流行名品、飾品滿10,000元送1,000元；香氛保養、時尚鞋款滿5,000元送500元；指定品牌滿10,000元送500元。6月29日前於指定餐飲櫃位刷微風聯名卡滿20,000元，送「電子酬賓券600元」。6月20日微風廣場、微風台北車站、微風南京、微風信義、微風松高、微風南山推出會員單筆消費滿6,000元，可享有會員點數8倍回饋。

京站響應世界環境日，推出環保購物袋於6月5日至6月11日期間開放Q卡友扣100點兌換，限量1,500份，6月12日起，可用Q點50點加上77元加購。圖／京站提供 微風廣場、微風南山Maison Kayser彩虹蛋糕，240元。圖／微風提供 宏匯廣場GO GREEN年中慶期間，全館累計3,000元有機會獲得「愛上喜翁．雙人神殿帳平日輕奢一泊二食住宿券」。圖／宏匯廣場提供 微風廣場CHAUMET Jeux de Liens 18K玫瑰金項鍊，19萬8,000元。圖／微風提供 宏匯廣場GO GREEN年中慶期間，全館累計3,000元有機會獲得「和平島．島晝會雙人券、海上看郵輪雙人券、小島之皂+四季票」。圖／宏匯廣場提供