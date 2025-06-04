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布局歐洲航線 星宇與阿提哈德航空簽署共掛班號合作協議

聯合報／ 記者甘芝萁／印度新德里即時報導
星宇航空與阿提哈德航空簽署共掛班號合作協議，攜手拓展全球航網，為歐洲航線搶先布局。圖／星宇提供
星宇航空與阿提哈德航空簽署共掛班號合作協議，攜手拓展全球航網，為歐洲航線搶先布局。圖／星宇提供

星宇航空（STARLUX Airlines）與阿提哈德航空（Etihad Airways）昨（3）於國際航空運輸協會（IATA）第81屆年會正式簽署共掛班號合作協議，由星宇航空策略長劉允富及阿提哈德航空首席營收暨商務長Arik De共同主持簽約儀式，象徵雙方攜手邁向全球合作新里程。

未來，旅客可透過星宇航空官網及通路平台，訂購由星宇任一航點出發，銜接由阿提哈德航空執飛之共掛班號航班前往阿布達比，亦可續接共掛班號航班飛往歐洲，包括布拉格、馬德里、巴塞隆納等航點(相關申請尚待主管機關核准)。此合作大幅擴展星宇航空的全球航網，為旅客提供通往歐洲的便捷通道，並為明年開闢歐洲航線奠定重要基礎。同時，阿提哈德航空的旅客也可經台北轉機，輕鬆前往名古屋、札幌、福岡等日本重要城市，串聯亞洲多元旅遊版圖。

星宇航空策略長劉允富表示阿提哈德航空作為中東三大航空之一，以其創新與優質服務享譽全球，與星宇航空的品牌理念高度契合。透過阿布達比這一重要樞紐，星宇航空得以透過共掛班號合作快速拓展航網延伸至歐洲市場，為旅客提供更多元的航點選擇。我們也期待未來雙方在哩程累積計劃及精進優質服務等方面深化合作，持續為旅客創造無縫、尊榮的飛行體驗。

星宇航空目前共飛航27個航點、32條航線，除綿密的亞洲區域航網，版圖亦擴及北美西岸三大城市洛杉磯、舊金山及西雅圖，並於日前開航加州安大略，初期每周營運四班，深化北美市場布局，積極拓展全球航網。此次與阿提哈德航空的共掛班號合作，將進一步提升星宇航空在全球航空市場的競爭力，為旅客打造更無縫的國際旅遊體驗。

星宇航空與阿提哈德航空簽署共掛班號合作協議，攜手拓展全球航網，為歐洲航線搶先布局。圖／星宇提供
星宇航空與阿提哈德航空簽署共掛班號合作協議，攜手拓展全球航網，為歐洲航線搶先布局。圖／星宇提供

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