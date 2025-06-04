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寶格麗Eternally Iconic新形象 解密經典如何永續

聯合報／ 記者孫曼／即時報導

寶格麗（BVLGARI）呈獻2025年度最新形象廣告，續寫「雋永重生」的品牌故事。系列形象以經典系列永不褪色的風采為主題，彰顯Serpenti、B.zero1、Tubogas、Divas' Dream與Octo等系列恆久不墜的魅力與清晰可辨的寶格麗風格，為即將登場的一系列「Reborn Series: Iconic Stories」數位紀錄片暖身，並預告2025年7月起即將推出的獨家「Eternally Iconic Masterclasses經典永續大師課」沉浸式交流體驗。

在「Eternally Iconic經典永續」形象廣告中，寶格麗經典作品在象徵永恆黎明的蒼穹之下，映襯羅馬經典地標建築。透過嶄新視角的檢視，散發耀眼光芒的經典系列散發各具魅力：靈感來自古羅馬扇形馬賽克的Divas' Dream系列優雅流暢的曲線；體現建築結構與圓形競技場精神的B.zero1系列彈簧結構；持續突破傳統製表界限的Octo系列展現八角幾何美感；以及蘊藏著深刻寓意的Serpenti系列誘人蜿蜒的環繞設計與Tubogas系列的螺旋線條，每件作品均承襲了深厚的文化底蘊，化歷史傳承為永恆經典。

而接續登場的數位紀錄片「Reborn Series: Iconic Stories」，由寶格麗全球品牌代言人Zendaya、Damiano David、Anne Hathaway、Priyanka Chopra Jonas與Lorenzo Viotti演繹，透過多段紀實與訪談，探討蛻變與創造的力量，述說品牌經典的傳奇故事。7月起舉辦的獨家「Eternally Iconic Masterclasses經典永續大師課」，則是由寶格麗珠寶創意總監Lucia Silvestri與寶格麗腕表創意總監Fabrizio Buonamassa Stigliani親自主講。

寶格麗Eternally Iconic經典永續最新形象廣告。圖／寶格麗提供
寶格麗Eternally Iconic經典永續最新形象廣告。圖／寶格麗提供
BVLGARI B.zero1系列黃K金項鍊。圖／寶格麗提供
BVLGARI B.zero1系列黃K金項鍊。圖／寶格麗提供
寶格麗Eternally Iconic經典永續最新形象廣告。圖／寶格麗提供
寶格麗Eternally Iconic經典永續最新形象廣告。圖／寶格麗提供
BVLGARI Tubogas系列黃K金鑲鑽手環。圖／寶格麗提供
BVLGARI Tubogas系列黃K金鑲鑽手環。圖／寶格麗提供
寶格麗Eternally Iconic經典永續最新形象廣告。圖／寶格麗提供
寶格麗Eternally Iconic經典永續最新形象廣告。圖／寶格麗提供
BVLGARI OCTO FINISSIMO SKELETON 8 DAYS鏤空八日腕表。圖／寶格麗提供
BVLGARI OCTO FINISSIMO SKELETON 8 DAYS鏤空八日腕表。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Viper系列黃K金手環。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Viper系列黃K金手環。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Viper系列黃K金手環。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Viper系列黃K金手環。圖／寶格麗提供
BVLGARI B.ZERO1系列黃K金四環戒指。圖／寶格麗提供
BVLGARI B.ZERO1系列黃K金四環戒指。圖／寶格麗提供
BVLGARI B.ZERO1系列玫瑰金鑲鑽項鍊。圖／寶格麗提供
BVLGARI B.ZERO1系列玫瑰金鑲鑽項鍊。圖／寶格麗提供
BVLGARI Tubogas系列黃K金鑲鑽手環。圖／寶格麗提供
BVLGARI Tubogas系列黃K金鑲鑽手環。圖／寶格麗提供
BVLGARI Divas' Dream系列玫瑰金鑲鑽戒指。圖／寶格麗提供
BVLGARI Divas' Dream系列玫瑰金鑲鑽戒指。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Tubogas黃K金鑲鑽腕表。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Tubogas黃K金鑲鑽腕表。圖／寶格麗提供
BVLGARI B.ZERO1系列黃K金鑽石耳環。圖／寶格麗提供
BVLGARI B.ZERO1系列黃K金鑽石耳環。圖／寶格麗提供
寶格麗Eternally Iconic經典永續。圖／寶格麗提供
寶格麗Eternally Iconic經典永續。圖／寶格麗提供
BVLGARI B.ZERO1 NEW WAVE系列白K金三環戒指。圖／寶格麗提供
BVLGARI B.ZERO1 NEW WAVE系列白K金三環戒指。圖／寶格麗提供

羅馬 永續 寶格麗

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