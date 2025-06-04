寶格麗Eternally Iconic新形象 解密經典如何永續

寶格麗（BVLGARI）呈獻2025年度最新形象廣告，續寫「雋永重生」的品牌故事。系列形象以經典系列永不褪色的風采為主題，彰顯Serpenti、B.zero1、Tubogas、Divas' Dream與Octo等系列恆久不墜的魅力與清晰可辨的寶格麗風格，為即將登場的一系列「Reborn Series: Iconic Stories」數位紀錄片暖身，並預告2025年7月起即將推出的獨家「Eternally Iconic Masterclasses經典永續大師課」沉浸式交流體驗。

在「Eternally Iconic經典永續」形象廣告中，寶格麗經典作品在象徵永恆黎明的蒼穹之下，映襯羅馬經典地標建築。透過嶄新視角的檢視，散發耀眼光芒的經典系列散發各具魅力：靈感來自古羅馬扇形馬賽克的Divas' Dream系列優雅流暢的曲線；體現建築結構與圓形競技場精神的B.zero1系列彈簧結構；持續突破傳統製表界限的Octo系列展現八角幾何美感；以及蘊藏著深刻寓意的Serpenti系列誘人蜿蜒的環繞設計與Tubogas系列的螺旋線條，每件作品均承襲了深厚的文化底蘊，化歷史傳承為永恆經典。