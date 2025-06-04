1瓶176萬!高原騎士迄今最高年份 全球170瓶台灣僅3瓶

來自北緯59度奧克尼群島的「世界烈酒之最」高原騎士（Highland Park）酒廠，推出歷經三代釀酒師的創廠迄今最高年份「高原騎士56年」單一麥芽威士忌。這款橫跨半世紀鉅作，不僅凝聚高原騎士對釀酒工藝的極致追求，更向奧克尼群島壯麗的自然風貌與深厚的人文底蘊，致上最高敬意，全球限量170瓶，台灣限量3瓶，建議售價176萬2,800元。

「高原騎士年56年」的傳奇始於1968年，當年無數橡木桶沉睡於奧克尼群島的靜謐之中，唯有寥寥十桶在歲月的洗禮下，展現非凡的潛力。首席釀酒師Gordon Motion表示：「高年份威士忌容易受到木桶風味影響過重，喪失酒廠原有的代表風味，高原騎士56年最令人著迷之處，莫過於歷經半個世紀以上的悉心熟成，卻依然能清晰品酩到奧克尼群島獨有的石楠花蜜燻香。」

這款高原騎士酒廠迄今的最高年份威士忌，酒精濃度47.1%，熟成於美國雪莉橡木桶，首席釀酒師Gordon Motion將酒液以非冷凝過濾的方式裝瓶，呈現其渾然天成的酒色。「高原騎士年56年」香氣馥郁，揉合紫丁香與茉莉花氣息，交織甜葡萄乾與野生原蜜的甜韻，酒體飽滿紮實。入口後橙皮的香氣躍然舌尖，隨之而來的是芫荽籽與正山小種紅茶，所帶出的深邃厚實與辛香層次。

在包裝設計方面，「高原騎士年56年」由設計師John Galvin與Michael Rudak繼「高原騎士54年」後再度聯手操刀，以奧克尼群島上被聯合國教科文組織譽為世界遺產、且擁有數千年歷史的斯坦尼斯石柱為靈感，刻畫「成長」主題。兩位設計師透過一半手工仔細雕琢、一半精密機械加工的製作工序，歷經70小時，將石柱與水流的自然紋理，化作蘇格蘭橡木盒上獨一無二的歲月軌跡；盒身兩側巧妙設置橢圓光孔，讓自然光於木盒中溫柔灑落，映照出酒液的天然酒色。

「高原騎士56年」不僅是杯中琥珀，更無聲地訴說著奧克尼群島文明的演進，也映照著首席釀酒師Gordon Motion對風味、時間與耐心等待的堅持；每一道細節都承載著高原騎士對於風土的凝視、對歲月的傾聽，以及對奧克尼文化的延續。

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