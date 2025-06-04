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口頭禪是我沒錢？「被財神爺喜歡到怕的方法」一起正向召財神！

如何出版／ masa著、陳聖怡譯
圖／ingimage提供
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日本暢銷書《睡前3分鐘超感謝筆記》作家masa分享提升財運的富人思維：破除成見，改寫金錢意識，趕走窮神、用正向思考召喚財神與財運機會！

【對金錢的成見檢查表】

 「我想增加收入。」

 「我只想存到將來可以安心生活的錢。」

 「我想中樂透大獎。」

 「我想過得比現在更富裕。」  

我每天都會聽到這些關於金錢的真切心願，明明大家都是這麼誠心誠意追求財富，但現實卻往往無法如願……

為什麼跟錢有關的願望很難實現呢？  或許是因為，你下意識討厭金錢的緣故。

 「我怎麼可能會討厭錢！」我好像聽到了有人這樣大喊。 

 「你喜歡錢嗎？」這個問題， 十個人當中會有十個人回答「喜歡」吧。 

但是，就連平常總愛說「我超愛錢！」的人，內心深處也可能對金錢有負面印象。這是長期累積下來的感受，所以自己往往很難察覺。  

● 對金錢的成見檢查表：請在下列項目中，勾選符合自己的項目。

□ 對「有錢人」的印象不太好

□ 認為「有錢人」跟自己是不同世界的人

□ 會「因為便宜」就買下原本不打算買的東西

□ 認為必須耍點詐，才有可能賺大錢

□ 口頭禪是「我沒錢」

□ 小時候曾經為錢煩惱

□ 小時候曾經聽父母說「我們家很窮」、「我們家沒有錢」

□ 會「因為沒錢」而一直克制不去做某些事

□ 會不小心疏忽廚房浴廁的打掃工作

□ 錢包裡塞滿發票或用不到的卡片類

你勾選了幾項呢？

「我無法想像賺錢很簡單。」 

「有錢人肯定都會做些奸詐的行為。」 

諸如此類……這股不舒暢的感覺會妨礙你變得有錢。

圖／如何出版提供
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【你的財運在不知不覺中被破壞了嗎？】

要成為「幸福的有錢人」，就需要淨化金毒、儲蓄金錢。

這裡我們就來看看容易累積金毒的五種行為吧。 

1、說錢的壞話 

2、口頭禪是「我沒錢」 

3 、愛嫉妒

4 、生活目標只有儲蓄 

5 、不清理廚房衛浴設施的霉斑、汙垢 

你是不是會在無意之間，做出容易累積金毒的行為呢？

圖／如何出版提供
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【本篇文章摘自：《被財神爺喜歡到怕的方法（恐ろしいほどお金の神様に好かれる方法）》、作者：masa（諮商師）、譯者：陳聖怡、出版社：如何出版】

書名：《被財神爺喜歡到怕的方法》、作者：masa、譯者：陳聖怡、出版社：如何出版
書名：《被財神爺喜歡到怕的方法》、作者：masa、譯者：陳聖怡、出版社：如何出版

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