日本福島傳台灣登山團3人失蹤 觀光署：已尋獲
日本福島縣傳3名台灣登山客失聯，根據日本媒體報導，一組台灣10人登山團本月3日晚間在福島縣檜枝岐村的燧岳（燧ヶ岳）登山時，其中3人失去聯繫。我國交通部觀光署表示，該登山團為民眾自組的團隊，已尋獲失蹤的登山人員。
根據「讀賣新聞」、「福島中央電視台」報導，一組台灣10人登山團本月3日早上從尾瀨原的第二長藏山屋出發，目標攻頂燧岳。
未料途中一名70多歲的女性登山客身體不適，與另外2名團員先行下山，疑似在途中迷失方向，至今下落不明。
我觀光署表示，經觀光署洽詢台北駐日經濟文化代表處，該登山團為民眾自組的團隊，非旅行社辦理團體旅遊，且已尋獲失蹤的登山人員。
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