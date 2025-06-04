全台最大爵士樂盛會 百變女伶瑟希兒夢幻登場兩廳院

兩廳院宣布，爵士盛會「兩廳院夏日爵士」，將於8月9日至8月30日登場。

今年兩廳院夏日爵士以「Sounds Cool!」為題，獻上五檔精彩節目與豐富周邊活動。除了邀請爵士鋼琴大師弗萊德．赫許與百變女伶瑟希兒．邁可羅恩來台演出，還有創作歌手羅妍婷策畫的輕鬆自在場，小號手魏廣晧領軍的兩廳院夏日爵士節慶樂團也將強勢回歸；鋼琴家曾增譯、東京中央線與全方位歌手曹雅雯更準備在夏日爵士戶外派對大展風采。

國家兩廳院藝術總監劉怡汝表示，回望「兩廳院夏日爵士」的這23年，一直致力於讓爵士樂與眾不同的特色，被更多樂迷聽見。正因為爵士樂兼具反叛的精神與包容的本質，今日的樂壇才能迸發出如此多元的樣貌。

爵士樂曾面臨瓶頸。1940年代末期，爵士樂手習慣以高超炫技互相較量，但脫離音樂性的演奏，卻將聽眾愈推愈遠。此時，小號手邁爾士．戴維斯反其道而行，推出輕盈卻優雅的旋律再次凝聚樂壇，確立酷派爵士（Cool Jazz）並大受歡迎。而在爵士樂演出百花齊放的今日，兩廳院借鏡邁爾士的叛逆精神，以五檔精彩節目展現獨到品味，保證全是令人耳目一新的聽覺饗宴。

其中，風靡樂壇超過30年、當代最傑出爵士鋼琴詩人弗萊德．赫許（Fred Hersch）將首度率領三重奏來台。赫許曾被葛萊美獎提名17次，並三度獲選爵士記者協會「年度爵士鋼琴家」，在爵士鋼琴領域立足大師地位。本次來台，他將攜手合作多年的低音提琴手德魯．格雷斯與鼓手彼得．厄斯金，以最經典的鋼琴三重奏編制，帶來啟發音樂靈感的即興詩篇。

當紅爵士天后瑟希兒．邁可羅恩（Cécile McLorin Salvant）也將首次登上國家音樂廳。擁有古典聲樂背景的她，以多變的演唱風格讓樂迷留下深刻印象，不僅能在英、法雙語間切換自如，演唱爵士、藍調與香頌皆游刃有餘，聲樂名家潔西．諾曼因此盛讚她的歌喉「點亮了她所唱的每一個音符」。本次瑟希兒．邁可羅恩率領四重奏編制，將以豐沛情感翻唱經典與自創曲目，向觀眾展現爵士歌曲中的優雅、詼諧、感傷等韻味，盡顯百變女伶的天后氣場。

兩廳院說，除5檔精彩演出，兩廳院將在今年8月初，於GŪLŪ GURU信義店舉辦「夏日爵士開幕酷派對」，邀請爵士樂友一起熱鬧迎接夏日爵士。而爵士鋼琴大師弗萊德．赫許也將為臺灣的爵士樂手舉辦大師班，並開放「弗萊德．赫許鋼琴三重奏」購票觀眾旁聽。爵士天后瑟希兒．邁可羅恩則安排試音觀摩活動，邀請「瑟希兒．邁可羅恩演唱會」的購票觀眾搶先一窺天后的幕後試音工作。

●2025兩廳院夏日爵士將在8月9日至8月30日登場，4檔售票節目現已開放兩廳院會員預購，6月8日中午12時啟售至6月30日。