世界環境日前夕 環品會邀兒少以畫筆傳遞台灣意象

每年6月5日為世界環境日（ World Environment Day），是聯合國鼓勵全球居民提高環保意識和採取環保行動的主要力量。環境品質文教基金會在世界環境日前夕，發起『以兒少視野 構築「我們的家園」記憶』倡議，鼓勵6至18歲兒少參加「In My Homeland—我的家園」國際繪畫比賽，以畫筆述說家園印象，讓台灣意象走向世界，與30多國的兒少「比美」。

環品會指出，台灣的環境教育長期偏重知識傳授與政策宣導，面對AI所帶來的自主學習浪潮，日益複雜的氣候與環境挑戰，僅靠知識的灌輸已難以激發兒少的參與意願與行動。而忽略或過於習慣周遭的狀態，是新的文明病，當我們透過社群媒體、網路，神遊千里之外，沉浸在大量且快速刺激的同時，卻可能失去了察覺身處土地、身邊事物的能力，也失去了社會人文關懷的底蘊，以及臺灣自己的家園形象。

環品會認為，要讓環境教育更具韻味、渲染與擴散力，就必須回到人的主體經驗與感受，而藝術，尤其是繪畫，正是一種能夠打破知識與語言藩籬的參與方式，它讓每個人都有機會從自己的生活脈絡出發，重新觀看、想像並詮釋環境。

「In My Homeland—我的家園」是由國際綠十字組織白俄羅斯分會與台灣分會合作舉辦，鼓勵兒少畫出對「家」的理解，不只是風景，也可能是老樹、溪流、池塘、回憶中的淺山丘陵，甚至周圍惡劣不堪、不忍聞問的髒亂角落，正在消失的鄉村城市特色，或人事物。而這些畫作將成為兒少與社會對話的起點，也是文化層面的環境行動──台灣環境記憶的典藏。

環品會董事長謝英士表示，每個人心中都有自己的家園圖像，只要把這些圖像描繪出來，就能開始理解彼此的期待與價值，這就是共同願景的起點，而這繪畫比賽不只是藝術競賽，更是關於環境教育、公共參與及環境記憶的社會實驗。藉由繪畫這一開放、具包容性的媒介，啟動兒少對環境的深層思考，建立起對台灣土地的認同與關懷。

本活動徵件至2025年10月10日止，作品經整理後，將送往國際綠十字白俄羅斯分會與來自多國的萬件作品共同評選，預計明年4月公布得獎名單，頒發獎項。後續並規畫於國內舉辦得獎作品展覽、線上畫展、環境教育工作坊與跨界論壇等，邀集各界共探藝術與環境的多重關係。