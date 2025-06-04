派偉俊獻聲西堤牛排 用餐說通關密語送BBQ炸雞拼盤

迎接盛夏與畢業季聚餐潮，王品集團旗下「西堤牛排」與「陶板屋」雙品牌同步推出多項優惠活動。其中「西堤牛排」邀請潮流創作歌手派偉俊，打造全新品牌主題曲〈TASTy RAP〉，輕快曲風搭配西堤專屬Rap，營造夏日歡樂氛圍，並化身Reels主題影片主角，邀請民眾一起進店感受饗樂節奏。

即日起至7月31日止，至「西堤牛排」全台門市用餐，只要唸出通關密語「美味派」，並內用消費兩客套餐，即可免費獲得「BBQ炸雞拼盤」一份；此外，鎖定畢業聚餐商機，同期推出平日限定優惠，出示指定畫面，消費8客經典套餐即享整單9折。

在此同時，「西堤牛排」全新菜色也同步上桌，包括嫩煎黑胡椒牛排、迷迭香烤半雞、義式丁骨豬排等人氣選項，即日起至7月31日止，加價158元還能升級霸氣「海陸雙拼」主餐，一次吃到菲力牛排、鮑魚和鮮蝦超滿足。