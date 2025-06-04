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派偉俊獻聲西堤牛排 用餐說通關密語送BBQ炸雞拼盤

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
搶攻畢業季，陶板屋推出消費8客以上套餐、其中一位顧客出示教師證、學生證，享整單9折優惠。圖／王品集團提供
搶攻畢業季，陶板屋推出消費8客以上套餐、其中一位顧客出示教師證、學生證，享整單9折優惠。圖／王品集團提供

迎接盛夏與畢業季聚餐潮，王品集團旗下「西堤牛排」與「陶板屋」雙品牌同步推出多項優惠活動。其中「西堤牛排」邀請潮流創作歌手派偉俊，打造全新品牌主題曲〈TASTy RAP〉，輕快曲風搭配西堤專屬Rap，營造夏日歡樂氛圍，並化身Reels主題影片主角，邀請民眾一起進店感受饗樂節奏。

即日起至7月31日止，至「西堤牛排」全台門市用餐，只要唸出通關密語「美味派」，並內用消費兩客套餐，即可免費獲得「BBQ炸雞拼盤」一份；此外，鎖定畢業聚餐商機，同期推出平日限定優惠，出示指定畫面，消費8客經典套餐即享整單9折。

在此同時，「西堤牛排」全新菜色也同步上桌，包括嫩煎黑胡椒牛排、迷迭香烤半雞、義式丁骨豬排等人氣選項，即日起至7月31日止，加價158元還能升級霸氣「海陸雙拼」主餐，一次吃到菲力牛排、鮑魚和鮮蝦超滿足。

「陶板屋」則攜手宇治抹茶專門店「一〇八抹茶茶廊」，推出聯名限定新品，包含以抹茶鹽搭配海陸雙主餐的「海陸佐一〇八雙茶」，層層堆疊的茶香與肉香創造味覺新體驗。即日起至7月13日止，不分平假日，至「陶板屋」單筆消費8客套餐，且其中一位出示學生證、教師證或穿學生制服，即可享整單9折優惠。

西堤邀請潮流創作歌手派偉俊，為品牌打造主題曲〈TASTy RAP〉，現在到全台門店用餐都能聽到。圖／王品集團提供
西堤邀請潮流創作歌手派偉俊，為品牌打造主題曲〈TASTy RAP〉，現在到全台門店用餐都能聽到。圖／王品集團提供
西堤歡慶新主題曲上市，7月底前推出內用2客套餐、並唸出美味派即贈BBQ炸雞拼盤。圖／王品集團提供
西堤歡慶新主題曲上市，7月底前推出內用2客套餐、並唸出美味派即贈BBQ炸雞拼盤。圖／王品集團提供

西堤 牛排 套餐

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