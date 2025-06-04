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台鐵攜手日本讀賣首推台版「鐵印帳」 6月9日限量搶購

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵公司與日本讀賣新聞集團旗下的日本旅行讀賣出版社合作，在今年6月9日鐵路節，首度推出台灣版「台鐵鐵印帳」。圖／台鐵提供
台鐵公司與日本讀賣新聞集團旗下的日本旅行讀賣出版社合作，在今年6月9日鐵路節，首度推出台灣版「台鐵鐵印帳」。圖／台鐵提供

台鐵長年致力於推動鐵道觀光，為加深台日鐵道交流，台鐵公司與日本讀賣新聞集團旗下的日本旅行讀賣出版社合作，在今年6月9日鐵路節，首度推出台灣版「台鐵鐵印帳」，盼吸引日本旅客來台搭乘台鐵旅遊，收集專屬於台灣鐵道的紀念鐵印，增加造訪車站的樂趣。

台鐵與日本旅行讀賣出版社合作攜手合作出版「台鐵鐵印帳」，本次活動將與鐵路節系列活動同步推出，旅客可於台北、台中、高雄、花蓮等4個指定地點購買台鐵鐵印帳，售價新台幣499元，每人限購1本，依各門市開店時間開賣。

憑台鐵鐵印帳及各式車票（含當日起或迄站含指定車站的一般車票或電子票證乘車證明、當日1日周遊券、TR-PASS、Taiwan PASS），活動期間至20個指定車站兌換紀念鐵印；集滿10張鐵印以上的旅客，可於指定車站兌換精美禮品1份；集滿20張鐵印的旅客，更可額外獲得隱藏獎品1份。

台鐵表示，盼藉此活動，結合台灣鐵道文化與日本的鐵印帳特色，讓旅客在每一站感受當地的歷史與文化，也藉此機會進一步推廣台灣各地的特色旅遊，吸引更多國內外旅客來探索台灣的自然美景與文化底蘊。

實體銷售據點及銷售數量：

台北站，台鐵夢工場台北旗艦店100本；台中站，台鐵便當販賣店台中店50本；高雄站，台鐵便當販賣店高雄販賣台80本；花蓮站，台鐵夢工場花蓮店50本。

紀念鐵印兌換車站，包括台北、松山、瑞芳、十分、礁溪、花蓮、池上、台東、太麻里、枋寮、高雄、岡山、台南、嘉義、二水、集集、彰化、台中、新竹、內灣等20車站。

台鐵公司與日本讀賣新聞集團旗下的日本旅行讀賣出版社合作，在今年6月9日鐵路節，首度推出台灣版「台鐵鐵印帳」。圖／台鐵提供
台鐵公司與日本讀賣新聞集團旗下的日本旅行讀賣出版社合作，在今年6月9日鐵路節，首度推出台灣版「台鐵鐵印帳」。圖／台鐵提供
台鐵公司與日本讀賣新聞集團旗下的日本旅行讀賣出版社合作，在今年6月9日鐵路節，首度推出台灣版「台鐵鐵印帳」。圖／台鐵提供
台鐵公司與日本讀賣新聞集團旗下的日本旅行讀賣出版社合作，在今年6月9日鐵路節，首度推出台灣版「台鐵鐵印帳」。圖／台鐵提供
台鐵公司與日本讀賣新聞集團旗下的日本旅行讀賣出版社合作，在今年6月9日鐵路節，首度推出台灣版「台鐵鐵印帳」。圖／台鐵提供
台鐵公司與日本讀賣新聞集團旗下的日本旅行讀賣出版社合作，在今年6月9日鐵路節，首度推出台灣版「台鐵鐵印帳」。圖／台鐵提供
台鐵公司與日本讀賣新聞集團旗下的日本旅行讀賣出版社合作，在今年6月9日鐵路節，首度推出台灣版「台鐵鐵印帳」。圖／台鐵提供
台鐵公司與日本讀賣新聞集團旗下的日本旅行讀賣出版社合作，在今年6月9日鐵路節，首度推出台灣版「台鐵鐵印帳」。圖／台鐵提供

日本 台鐵

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