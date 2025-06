lululemon裸感褲10周年再進化 首款Align No Line誕生

走進lululemon有那麼多系列選擇,究竟要怎麼挑選?眾多系列中,最常被使用者形容為「最舒服好穿」、又被稱為「裸感褲」的Align系列,正是lululemon具有代表性的經典。Align系列於2015年首度誕生,當時重新定義了舒適、靈活與時尚風格,今年迎來十周年,仍舊走在創新的路上,打造品牌首款Align No Line緊身褲。

時間回到2015年,lululemon推出Align系列,訴求讓緊身褲從運動服飾,提升至可以融入各種穿搭風格的全新定位,回顧初衷是打造穿著體驗如同第二層肌膚般的親膚,感受自由無拘束的「裸感體驗」。

而Align系列的核心為lululemon獨家研發的Nulu面料,這款面料是研發團隊從玫瑰花瓣中得到的靈感,透過精選高級紗線結合創新技術,實現宛如奶油般柔滑、輕若無物的穿著體驗。Align系列為各種場合提供多款服飾的選擇,包含瑜伽褲、休閒長褲、短褲、背心及短袖上衣等,適合瑜伽練習的低強度運動,以及各種日常休閒場合。

經典Align系列至今邁入十周年,Align系列的創造者—lululemon產品創新研發總監Antonia Iamartino仍持續研發,再度突破框架,打造品牌首款「Align No Line緊身褲」,這系列為經典款式抹去了正面縫線,帶來更加平滑、俐落的外觀及觸感,貼合消費者對極簡線條的期待。