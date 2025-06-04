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lululemon裸感褲10周年再進化 首款Align No Line誕生

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
lululemon品牌大使、K-POP團體LE SSERAFIM成員KAZUHA身著Align高腰緊身褲。圖／lululemon提供
lululemon品牌大使、K-POP團體LE SSERAFIM成員KAZUHA身著Align高腰緊身褲。圖／lululemon提供

走進lululemon有那麼多系列選擇，究竟要怎麼挑選？眾多系列中，最常被使用者形容為「最舒服好穿」、又被稱為「裸感褲」的Align系列，正是lululemon具有代表性的經典。Align系列於2015年首度誕生，當時重新定義了舒適、靈活與時尚風格，今年迎來十周年，仍舊走在創新的路上，打造品牌首款Align No Line緊身褲。

時間回到2015年，lululemon推出Align系列，訴求讓緊身褲從運動服飾，提升至可以融入各種穿搭風格的全新定位，回顧初衷是打造穿著體驗如同第二層肌膚般的親膚，感受自由無拘束的「裸感體驗」。

而Align系列的核心為lululemon獨家研發的Nulu面料，這款面料是研發團隊從玫瑰花瓣中得到的靈感，透過精選高級紗線結合創新技術，實現宛如奶油般柔滑、輕若無物的穿著體驗。Align系列為各種場合提供多款服飾的選擇，包含瑜伽褲、休閒長褲、短褲、背心及短袖上衣等，適合瑜伽練習的低強度運動，以及各種日常休閒場合。

經典Align系列至今邁入十周年，Align系列的創造者—lululemon產品創新研發總監Antonia Iamartino仍持續研發，再度突破框架，打造品牌首款「Align No Line緊身褲」，這系列為經典款式抹去了正面縫線，帶來更加平滑、俐落的外觀及觸感，貼合消費者對極簡線條的期待。

lululemon品牌大使、K-POP團體LE SSERAFIM成員KAZUHA身著Align高腰緊身褲。圖／lululemon提供
lululemon品牌大使、K-POP團體LE SSERAFIM成員KAZUHA身著Align高腰緊身褲。圖／lululemon提供
lululemon經典系列，推出正面無縫線的升級之作「Align No Line」緊身褲。圖／lululemon提供
lululemon經典系列，推出正面無縫線的升級之作「Align No Line」緊身褲。圖／lululemon提供
lululemon品牌大使、K-POP團體LE SSERAFIM成員KAZUHA身著Align No Line高腰緊身褲。圖／lululemon提供
lululemon品牌大使、K-POP團體LE SSERAFIM成員KAZUHA身著Align No Line高腰緊身褲。圖／lululemon提供
lululemon品牌大使、K-POP團體LE SSERAFIM成員KAZUHA身著Align No Line高腰緊身褲。圖／lululemon提供
lululemon品牌大使、K-POP團體LE SSERAFIM成員KAZUHA身著Align No Line高腰緊身褲。圖／lululemon提供

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