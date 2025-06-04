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遠雄廣場6月開肉食派對召集大胃王 享瘦族也有優惠節目

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市汐止iFG遠雄廣場與MOUMOU美式漢堡，6月21日舉辦「肉食王爭霸戰」，最短時間內吃完5個漢堡及2杯可樂，前3名分別可獲3000元、2000元和1000元現金禮券。圖／遠雄廣場提供
新北市汐止iFG遠雄廣場與MOUMOU美式漢堡，6月21日舉辦「肉食王爭霸戰」，最短時間內吃完5個漢堡及2杯可樂，前3名分別可獲3000元、2000元和1000元現金禮券。圖／遠雄廣場提供

新北市汐止iFG遠雄廣場6月推出「饗肉VS.享瘦Chill嗨嗨」活動，主打「肉食派對」與「輕盈生活」雙主軸，6月21日登場的「肉食王爭霸戰」，參賽者需吃5個漢堡及2杯可樂，最快完食的前3名可獲得現金禮券獎勵。

遠雄廣場表示，6月「饗肉VS享瘦Chill嗨嗨」檔期，活動內容涵蓋美食票選、吃貨挑戰賽、親子DIY、有氧運動健康飲食講座，為消費者打造橫跨味蕾與身心的夏季體驗。

遠雄廣場也舉辦「10大肉料理美食票選」，iFG遠雄廣場App會員，全館餐飲櫃位單筆消費滿150元，即可參與投票，選出心中最美味的肉料理。活動結束後，將從得票數前3名品牌中抽出參與者，贈送總價達萬元的美食金。

6月21日舉辦的「肉食王爭霸戰」，由遠雄廣場與MOUMOU美式漢堡合作舉辦，預料是這次檔期活動的高潮。這場大胃王挑戰賽預計接受20人報名參賽，最短時間內吃完5個漢堡及2杯可樂，前3名可分別獲頒3000元、2000元和1000元現金禮券。

除了肉食主題，遠雄廣場6月檔期同步推出「享瘦」系列活動，從運動、飲食到會員專屬互動，全面鼓勵健康生活型態。6月14日「律動有氧派對」，由汐止國民運動中心帶領民眾進行節奏訓練與燃脂運動。6月28日「健康料理試吃會」，邀請營養師現場示範高營養、低熱量料理，並開放試吃，傳授簡單實用的飲食技巧。兩項活動皆採網路表單報名，名額有限，有興趣的民眾可把握機會參加。

遠雄廣場會員活動同步升級，新加入會員在餐飲櫃位不限金額消費，即可兌換COCO都可無糖飲料。全館設有QR Code任務立牌，完成掃碼任務可獲健走徽章、點數與餐飲優惠。每日扣6點還可參加刮刮樂，有機會獲得點數、品牌餐點與多項熱門好禮，讓吃喝與運動都更有動力與樂趣。

遠雄廣場表示，期望透過「饗肉」與「享瘦」雙主題，滿足不同族群的夏季生活想像，並持續打造兼具互動性與生活感的消費體驗。6月20日、21日推出來店禮活動，當日單筆消費滿100元享2倍點數回饋，累積35點即可折抵消費金額10元，會員當日消費滿1200元，即可兌換「移動小冰箱保鮮盒」1個，數量有限，送完為止，相關資訊可上iFG遠雄廣場粉絲專頁查詢。

新北市汐止iFG遠雄廣場6月推出「饗肉VS.享瘦Chill嗨嗨」活動，主打「肉食派對」與「輕盈生活」雙主軸。聯合報資料照
新北市汐止iFG遠雄廣場6月推出「饗肉VS.享瘦Chill嗨嗨」活動，主打「肉食派對」與「輕盈生活」雙主軸。聯合報資料照
新北市汐止iFG遠雄廣場6月推出「饗肉VS.享瘦Chill嗨嗨」活動，主打「肉食派對」與「輕盈生活」雙主軸。聯合報資料照
新北市汐止iFG遠雄廣場6月推出「饗肉VS.享瘦Chill嗨嗨」活動，主打「肉食派對」與「輕盈生活」雙主軸。聯合報資料照
新北市汐止iFG遠雄廣場與MOUMOU美式漢堡，6月21日舉辦「肉食王爭霸戰」，最短時間內吃完5個漢堡及2杯可樂，前3名分別可獲3000元、2000元和1000元現金禮券。圖／遠雄廣場提供
新北市汐止iFG遠雄廣場與MOUMOU美式漢堡，6月21日舉辦「肉食王爭霸戰」，最短時間內吃完5個漢堡及2杯可樂，前3名分別可獲3000元、2000元和1000元現金禮券。圖／遠雄廣場提供

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