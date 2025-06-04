必勝客比薩、肯德基蛋撻「特價6元」！人氣餐點買1送1

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
必勝客針對PK雙饗卡APP推出一系列優惠方案。圖／必勝客提供
必勝客針對PK雙饗卡APP推出一系列優惠方案。圖／必勝客提供

適逢電影《侏羅紀世界：重生》上映，「漢堡王」自即日起至7月21日期間推出「恐龍套餐」，主打多層次的肉食組合。其中「大恐龍脆豬牛肉堡」採用5吋大漢堡，並搭配火烤純牛肉排、酥炸豬排以及新鮮生菜，並淋上獨門醬料，帶來豐富的多層次感受，單點193，套餐238元起。

「小恐龍雞排牛肉堡」則是將牛肉片搭配脆雞，滋味鹹香，單點113元，套餐158元起；「小恐龍雞排鱈魚堡」則是吃得到脆雞與酥炸鱈魚，帶來海陸雙重享受，單點113元，套餐158元起。此外，官網也提供「小恐龍雙人餐」、「大恐龍脆豬牛肉堡餐」等獨家方案，每套164～259元。

迎接618年中購物節，「必勝客」與「肯德基」自即日起至6月30日期間，針對「PK雙饗卡APP」推出一系列優惠方案。活動期間每週五與6月18日當天上午10:00，推出多款優惠券，可享個人比薩6元、原味蛋撻6元、9吋比薩18元等不同優惠，最高享0.4折。針對首次下載者，免費送「上校雞塊＋巧克力QQ球」點心組，天天登入還有大比薩39折起、肯德基雙雞餐139元等優惠，並有機會抽中iPad帶回家。

除此之外，活動期間還有肯德基「上校雞塊」、必勝客「脆糖扁可頌」買1送1，以及多種優惠方案，最低3折起。

「達美樂」繼今年推出全新主餐系列「熔岩披薩馬芬」之後，本季再推出三款全新口味，包括有「龍蝦沙拉」，還有以香腸丁搭配墨西哥辣椒的「墨西哥」；以及添加菠菜、玉米、紅椒的「白醬蔬食」，帶來更豐富的選擇。同時為滿足起司控的味蕾，全系列熔岩披薩馬芬的「起司熔岩醬」增量50%，帶來更濃郁的滋味。

即日起至6月29日期間，達美樂官網訂購「熔岩披薩馬芬」3入組，一次可以享受三種口味，原價207元，優惠價169元；6入組原價414元，優惠價319元。

達美樂熔岩披薩馬芬全新推出「龍蝦沙拉」、「墨西哥」、「白醬蔬食」口味。圖／達美樂提供
達美樂熔岩披薩馬芬全新推出「龍蝦沙拉」、「墨西哥」、「白醬蔬食」口味。圖／達美樂提供
「漢堡王」限時推出「恐龍套餐」，主打兩種肉品的搭配組合。圖／漢堡王提供
「漢堡王」限時推出「恐龍套餐」，主打兩種肉品的搭配組合。圖／漢堡王提供

恐龍 套餐

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