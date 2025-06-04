7-ELEVEN用品專區「濕巾、防曬噴霧」最低買1送1起！限時3天「冰沙全系列2杯100元」

全球暖化與氣候異常使高溫頻繁，全台均溫屢創新高。7-ELEVEN即日起響應環境部「抗高溫調適對策聯盟」，全台逾7,100家門市集結冰品、茶飲、CITY飲品、鮮食、用品等逾百項商品規劃長期優惠，根據不同商品類別皆有專屬陳列專區，更加入環境部規劃的「高溫防護地圖Cool Map」，提供消費者避暑及舒適休憩的購物場域。

7-ELEVEN表示，自10年前起早於政策關注高溫議題，推出多元化商品結構搶攻「熱商機」，民眾入店補給最愛抗暑三寶冷飲、瓶裝水及手搖飲。即日起至6月24日持續推出「冰品抽抽樂」最低任2支0元起優惠，結合超商獨有現做冰品思樂冰、雪淋霜霜淇淋、酷聖霜霜淇淋等，讓消費者消暑同時也能將CP值最大化。

7-ELEVEN現做CITY系列冰飲同步加入政府宣導抗高溫調適的陣線，鎖定夏季「特大杯冰咖啡」需求與銷售旺季，CITY CAFE推薦沁涼首選特大杯冰濃萃系列、特大杯冰厚乳拿鐵以及夏季常勝軍西西里風檸檬氣泡咖啡。同步推薦CITY TEA水果冰沙楊枝甘露與懷舊鳳梨冰沙，打造24小時冰菓室，6月6日至6月8日冰沙全系列享2杯100元優惠。

因應外食族夏天胃口改變，7-ELEVEN更推出一系列「降溫生力軍」，包含涼麵、壽司、御飯糰等清爽主食，並開發多款時蔬沙拉餐、蔬菜捲餅。而每到夏季必吃的涼麵，7-ELEVEN打造豐富品項，近期除了推出極饗品牌中式經典涼麵系列，異國風的涼麵也備受消費者青睞，新品「北海道蕎麥風味沾麵」及「21Plus莎莎醬繽紛雞肉冷義麵」6月24日前搭配CITY TEA現萃茶純茶、黑松茶花焙香麥茶等指定飲品省10元優惠。

針對夏日外出防曬需求，7-ELEVEN於門市日用品專區集結防曬雨具、口罩、個人紙類用品、防曬噴霧等多款商品優惠，即日起至6月24日包含隨身包衛生紙、絲花無酒精除菌99%濕巾20片、舒潔濕式面紙（臉口專用）10抽濕巾、極凍濕紙巾、KAFEN蓬鬆乾洗髮霧等眾多商品優惠最低買1送1起；涼感衣褲則有任選第2件5折好康價。

此外，即日起至7月22日GATSBY濕巾、防曬噴霧等也有第2件6折優惠；「酷比涼二合一清新薄荷精油棒」限時加50元多1件。