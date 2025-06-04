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有行旅／日光公園中禪寺 賞楓遊湖
日本栃木縣「日光國立公園」，外交使館別墅聚集，有各國大使最愛戴之國家公園稱號，同時也是賞楓勝地。有行旅《皇室最愛 日光中禪寺湖楓紅》旅程將帶領旅人走訪賞楓名所中禪寺湖、別名「紅葉坂」的伊呂波山道以及「奧日光三名瀑」華嚴瀑布、龍頭瀑布和湯瀑布。同時安排坐享頂奢旅宿「日光麗思卡爾頓飯店」和可賞壯麗山川美景的「馥府日光」，收攬楓紅入房。
有行旅《皇室最愛 日光中禪寺湖楓紅》五天四夜旅程，十一月二日至十一月六日。一對一旅程說明會，報名請洽02-8643-3543、8643-3926，或瀏覽有行旅官網。
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