「來屋馬，快樂吃美牛」登場！上傳照片再抽iPhone 16

推廣優質蛋白質、提升消費者對健康食材的重視，屋馬餐飲集團攜手美國肉類出口協會駐華辦事處，即日起至7月底推出「來屋馬，快樂吃美牛」主題活動，除了吃美食，有機會參加抽獎把iPhone 16帶回家。

旗下三大餐飲品牌「屋馬燒肉」、「涮屋馬」及「金韓食」同步推出多道美國牛專屬料理，有韓式泡菜菲瑞牛肉丸鍋、牛肉麵和燉王牛排湯等，結合營養、美味創意與品牌精神，提供消費者品嚐高品質牛肉所帶來的好滋味。

屋馬餐飲集團表示，活動期間，凡點選指定美牛餐點，即可獲得限量設計「美牛貼紙圖鑑」乙份，蒐集趣味貼紙同時認識美國牛肉的多種部位與營養價值。此外，用餐並拍照上傳至屋馬燒肉Facebook指定貼文留言區，還可參加抽獎，有機會將iPhone 16帶回家。

屋馬燒肉此次特別設計全新美牛料理「韓式泡菜菲瑞牛肉丸鍋」，以濃郁湯頭搭配手作牛肉丸，風味十足。「挽肉溫泉蛋飯」，濃香牛挽肉與滑順溫泉蛋完美結合，單點139元，套餐加購價僅需99元，兼顧美味與飽足。

鍋物品牌涮屋馬也推出人氣產品「牛肉麵」，選用美國牛肉片搭配濃郁湯頭，口感細緻，重現經典台味與現代鍋物融合魅力。韓食料理品牌金韓食，則獻上奢華湯品「燉王牛排湯」，嚴選大塊美國牛排，經長時間燉煮，湯頭濃郁醇厚，展現韓式料理對食材本味的極致掌握。

屋馬燒肉創辦人金泰宏表示，美味的背後，是對食材的尊重與堅持。這次與美國肉類出口協會駐華辦事處合作，不只是一次餐飲創新，更是一次營養教育的延伸，希望透過主題活動，讓消費者更了解美國牛的營養價值，也讓更多人能安心享用。