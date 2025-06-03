快訊

日職／看古林睿煬141公里直球就知道不妙 火腿投教：短期內回不來

外匯禿鷹退場！台指期夜盤強彈 台積電期貨站上960元

前綠委陳歐珀涉收賄遭約談 妻子深夜移送北檢

聽新聞
0:00 / 0:00

「來屋馬，快樂吃美牛」登場！上傳照片再抽iPhone 16

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
屋馬集團旗下三大品牌屋馬燒肉、涮屋馬及金韓食同步推出多道美國牛專屬料理。記者宋健生/攝影 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
屋馬集團旗下三大品牌屋馬燒肉、涮屋馬及金韓食同步推出多道美國牛專屬料理。記者宋健生/攝影 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

推廣優質蛋白質、提升消費者對健康食材的重視，屋馬餐飲集團攜手美國肉類出口協會駐華辦事處，即日起至7月底推出「來屋馬，快樂吃美牛」主題活動，除了吃美食，有機會參加抽獎把iPhone 16帶回家。

旗下三大餐飲品牌「屋馬燒肉」、「涮屋馬」及「金韓食」同步推出多道美國牛專屬料理，有韓式泡菜菲瑞牛肉丸鍋、牛肉麵和燉王牛排湯等，結合營養、美味創意與品牌精神，提供消費者品嚐高品質牛肉所帶來的好滋味。

屋馬餐飲集團表示，活動期間，凡點選指定美牛餐點，即可獲得限量設計「美牛貼紙圖鑑」乙份，蒐集趣味貼紙同時認識美國牛肉的多種部位與營養價值。此外，用餐並拍照上傳至屋馬燒肉Facebook指定貼文留言區，還可參加抽獎，有機會將iPhone 16帶回家。

屋馬燒肉此次特別設計全新美牛料理「韓式泡菜菲瑞牛肉丸鍋」，以濃郁湯頭搭配手作牛肉丸，風味十足。「挽肉溫泉蛋飯」，濃香牛挽肉與滑順溫泉蛋完美結合，單點139元，套餐加購價僅需99元，兼顧美味與飽足。

鍋物品牌涮屋馬也推出人氣產品「牛肉麵」，選用美國牛肉片搭配濃郁湯頭，口感細緻，重現經典台味與現代鍋物融合魅力。韓食料理品牌金韓食，則獻上奢華湯品「燉王牛排湯」，嚴選大塊美國牛排，經長時間燉煮，湯頭濃郁醇厚，展現韓式料理對食材本味的極致掌握。

屋馬燒肉創辦人金泰宏表示，美味的背後，是對食材的尊重與堅持。這次與美國肉類出口協會駐華辦事處合作，不只是一次餐飲創新，更是一次營養教育的延伸，希望透過主題活動，讓消費者更了解美國牛的營養價值，也讓更多人能安心享用。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

屋馬餐飲集團攜手美國肉類出口協會駐華辦事處推出「來屋馬，快樂吃美牛」。記者宋健生/攝影
屋馬餐飲集團攜手美國肉類出口協會駐華辦事處推出「來屋馬，快樂吃美牛」。記者宋健生/攝影

餐飲 美牛 燒肉

延伸閱讀

曾稱霸牛排界！貴族世家被「兄弟品牌」打垮？網揭：老闆沒輸

相關新聞

「來屋馬，快樂吃美牛」登場！上傳照片再抽iPhone 16

推廣優質蛋白質、提升消費者對健康食材的重視，屋馬餐飲集團攜手美國肉類出口協會駐華辦事處，即日起至7月底推出「來屋馬，快樂...

冰雪星沁爽來了！星巴克買一送一 網友：超美 好夏天

以奇異果、百香果星沁爽開啟的夏日時光，是夢幻的三層熱帶風味，在陽光下冰冰涼涼、閃閃發光，網友狂推：超美，好夏天。新品登場...

表王站穩拍賣市場 百達翡麗領銜6月紐約佳士得、富藝斯

鐘表的一手市場或許成長疲軟，但二手市場的特定表款表現穩健。延續本月在香港春拍的佳績，6月將於紐約舉槌的鐘表拍賣格外受到矚...

法朋×辻利茶舗「11款抹茶甜點」限時登場！抹茶控必吃

「法朋烘焙甜點坊（Le Ruban Pâtisserie）」 今夏首次攜手日本百年抹茶品牌「辻利茶舗」，推出年度限定「抹...

全球首輛鐵道婚禮專車 君品X雄獅打造移動式婚宴旅行

移動式的婚宴旅行，聽起來是否充滿著浪漫想像？雄獅旅遊營運的美學觀光列車「鳴日廚房」與君品Collection跨界合作，以...

炸雞也能fine dining？林明健攜手首爾星廚李駿 6/30開炸

炸雞也能成為fine dining？關於這一題，星廚林明健自4月份起在「Afterglo餐酒館」每個月最後一個週一舉辦的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。