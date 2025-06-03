快訊

日職／看古林睿煬141公里直球就知道不妙 火腿投教：短期內回不來

外匯禿鷹退場！台指期夜盤強彈 台積電期貨站上960元

前綠委陳歐珀涉收賄遭約談 妻子深夜移送北檢

聽新聞
0:00 / 0:00

冰雪星沁爽來了！星巴克買一送一 網友：超美 好夏天

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
冰雪星沁爽來了，顏色超美，充滿夏日風味。圖/摘自星巴克粉絲專頁
冰雪星沁爽來了，顏色超美，充滿夏日風味。圖/摘自星巴克粉絲專頁

以奇異果、百香果星沁爽開啟的夏日時光，是夢幻的三層熱帶風味，在陽光下冰冰涼涼、閃閃發光，網友狂推：超美，好夏天。新品登場，星巴克在6/5（四）推出好友分享日，當日11:00～20:00至全台星巴克門市，購買兩杯大杯（含）以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。

此活動不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

活動詳情請依星巴克網站公告為準：https://reurl.cc/6KO6Gr

星巴克 咖啡

延伸閱讀

芒種1日限定「星巴克」買一送一！ 6月「爆爆星沁爽」新品開喝、超萌「斑紋貓屁屁杯套」新款開搶

這杯美式只要7元！大陸庫迪咖啡「殺到見骨」 星巴克只能旁邊看…謝金河：值得看下去

星巴克「大杯星冰樂」109元！台北2門市限定 這家「大杯黑咖啡99元」天天有 外送加碼「經典3飲品買1送1」到月底

星巴克9週年「歡慶400萬會員達成」！限時買1送1，再抽365杯一年份免費喝

相關新聞

「來屋馬，快樂吃美牛」登場！上傳照片再抽iPhone 16

推廣優質蛋白質、提升消費者對健康食材的重視，屋馬餐飲集團攜手美國肉類出口協會駐華辦事處，即日起至7月底推出「來屋馬，快樂...

冰雪星沁爽來了！星巴克買一送一 網友：超美 好夏天

以奇異果、百香果星沁爽開啟的夏日時光，是夢幻的三層熱帶風味，在陽光下冰冰涼涼、閃閃發光，網友狂推：超美，好夏天。新品登場...

表王站穩拍賣市場 百達翡麗領銜6月紐約佳士得、富藝斯

鐘表的一手市場或許成長疲軟，但二手市場的特定表款表現穩健。延續本月在香港春拍的佳績，6月將於紐約舉槌的鐘表拍賣格外受到矚...

法朋×辻利茶舗「11款抹茶甜點」限時登場！抹茶控必吃

「法朋烘焙甜點坊（Le Ruban Pâtisserie）」 今夏首次攜手日本百年抹茶品牌「辻利茶舗」，推出年度限定「抹...

全球首輛鐵道婚禮專車 君品X雄獅打造移動式婚宴旅行

移動式的婚宴旅行，聽起來是否充滿著浪漫想像？雄獅旅遊營運的美學觀光列車「鳴日廚房」與君品Collection跨界合作，以...

炸雞也能fine dining？林明健攜手首爾星廚李駿 6/30開炸

炸雞也能成為fine dining？關於這一題，星廚林明健自4月份起在「Afterglo餐酒館」每個月最後一個週一舉辦的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。