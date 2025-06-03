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冰雪星沁爽來了！星巴克買一送一 網友：超美 好夏天
以奇異果、百香果星沁爽開啟的夏日時光，是夢幻的三層熱帶風味，在陽光下冰冰涼涼、閃閃發光，網友狂推：超美，好夏天。新品登場，星巴克在6/5（四）推出好友分享日，當日11:00～20:00至全台星巴克門市，購買兩杯大杯（含）以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。
此活動不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
活動詳情請依星巴克網站公告為準：https://reurl.cc/6KO6Gr。
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