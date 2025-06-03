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旅客因車廂太冷出言辱罵 台鐵擬訂溫度指引

中央社／ 台北3日電
台鐵日前有旅客數次反映車廂內部溫度過低，後來出言辱罵列車長。台鐵公司今天表示，由於列車車種多、冷氣效能也不同，研擬訂定指引，依各車種訂定不同起始溫度。聯合報系記者潘俊宏／攝影
台鐵日前有旅客數次反映車廂內部溫度過低，後來出言辱罵列車長。台鐵公司今天表示，由於列車車種多、冷氣效能也不同，研擬訂定指引，依各車種訂定不同起始溫度。聯合報系記者潘俊宏／攝影

台鐵日前有旅客數次反映車廂內部溫度過低，後來出言辱罵列車長。台鐵公司今天表示，由於列車車種多、冷氣效能也不同，研擬訂定指引，依各車種訂定不同起始溫度。

台鐵公司透過文字說明，6月1日有列車長在巡車時接獲旅客反映車廂內部溫度過低，立即調整空調設定，後續再次主動關心，旅客仍表達偏冷，隨即再次上調至25度，後續詢問旅客是否需要更換座位，但旅客拒絕後對列車長出言辱罵。

台鐵表示，目前列車空調系統設有調節功能，依夏季規定設定為23至23.5度，列車長得依實際乘車狀況調整溫度，旅客若有不適感，可透過台鐵APP、簡訊客服或網頁客服平台反映，列車長將依據實際情況處理並提供協助。

台鐵指出，因應夏季炎熱，列車在發車前會先冷車，將冷氣設定在23至23.5度，避免起始站乘客上車時感受悶熱，而列車空調系統也會依夏季規定設定為24至28度，並視列車載運旅客人數調整溫度。

對於旅客反映過冷情況，台鐵表示，由於台鐵列車車種太多、車廂環境不同，且各車型冷氣機效能也不一樣，已要求相關單位依各車種訂定合宜的設定指引，也就是不同起始溫度，供檢車同仁及車長參考。

台鐵 冷氣

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