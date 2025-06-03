表王站穩拍賣市場 百達翡麗領銜6月紐約佳士得、富藝斯

鐘表的一手市場或許成長疲軟，但二手市場的特定表款表現穩健。延續本月在香港春拍的佳績，6月將於紐約舉槌的鐘表拍賣格外受到矚目。富藝斯（Phillips）「名表薈萃-紐約 XII」拍賣將於6月7至8日舉行，由一枚近40年未亮相市場的百達翡麗（Patek Philippe）型號1518領銜。佳士得（Christie's）紐約鐘表拍賣將於6月9日舉槌，領銜焦點為百達翡麗於1989年歡慶品牌150週年時所打造的一枚型號3974R玫瑰金三問萬年曆腕表。

富藝斯「名表薈萃-紐約XII」春季拍賣共144件拍品中，領銜的百達翡麗1518黃金腕表由同一藏家珍藏近40年再度亮相拍場。該型號於1941年問世，是百達翡麗開創萬年曆腕表盛世的經典。此枚珍品出自顯赫美國私人珍藏，自1989年從拍賣購藏後從未配戴，表殼保留原廠修飾，擁有藏家夢寐以求的罕見的完好品相。另一焦點為一從未亮相拍場的極罕百達翡麗型號530玫瑰金計時腕表，該型號於1937年至1962年之間總產量約為140枚，同型號產品中，僅約30枚為玫瑰金版本，而迄今為止，市場上僅出現過15枚。另一件首度亮相拍場的是一枚百達翡麗型號570腕表，配備罕見的三色表盤與立體寶璣字時標，市場出現過的同款設計僅三枚，此為第四枚，是史上最重要且保存最完好的骨董時分功能腕表之一。