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表王站穩拍賣市場 百達翡麗領銜6月紐約佳士得、富藝斯

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
佳士得紐約IMPORTANT WATCHES拍賣，拍品編號132勞力士型號 116595RBOW，18K永恆玫瑰金自動上鍊計時腕表鑲嵌彩虹漸層藍寶石，估價25萬美元起。圖／佳士得提供
佳士得紐約IMPORTANT WATCHES拍賣，拍品編號132勞力士型號 116595RBOW，18K永恆玫瑰金自動上鍊計時腕表鑲嵌彩虹漸層藍寶石，估價25萬美元起。圖／佳士得提供

鐘表的一手市場或許成長疲軟，但二手市場的特定表款表現穩健。延續本月在香港春拍的佳績，6月將於紐約舉槌的鐘表拍賣格外受到矚目。富藝斯（Phillips）「名表薈萃-紐約 XII」拍賣將於6月7至8日舉行，由一枚近40年未亮相市場的百達翡麗（Patek Philippe）型號1518領銜。佳士得（Christie's）紐約鐘表拍賣將於6月9日舉槌，領銜焦點為百達翡麗於1989年歡慶品牌150週年時所打造的一枚型號3974R玫瑰金三問萬年曆腕表

富藝斯「名表薈萃-紐約XII」春季拍賣共144件拍品中，領銜的百達翡麗1518黃金腕表由同一藏家珍藏近40年再度亮相拍場。該型號於1941年問世，是百達翡麗開創萬年曆腕表盛世的經典。此枚珍品出自顯赫美國私人珍藏，自1989年從拍賣購藏後從未配戴，表殼保留原廠修飾，擁有藏家夢寐以求的罕見的完好品相。另一焦點為一從未亮相拍場的極罕百達翡麗型號530玫瑰金計時腕表，該型號於1937年至1962年之間總產量約為140枚，同型號產品中，僅約30枚為玫瑰金版本，而迄今為止，市場上僅出現過15枚。另一件首度亮相拍場的是一枚百達翡麗型號570腕表，配備罕見的三色表盤與立體寶璣字時標，市場出現過的同款設計僅三枚，此為第四枚，是史上最重要且保存最完好的骨董時分功能腕表之一。

領銜佳士得拍賣的百達翡麗型號3974是品牌於1989年為慶祝品牌150週年推出，為當時全球最複雜的自動上鍊腕表，過去30年間成為最受追捧的三問萬年曆型號。至2000年停產前，品牌共生產160枚型號3974，其中僅20件為玫瑰金表殼，此拍品為其中之一，且是由傳奇表殼師Jean-Pierre Hagmann手工打造（內側刻有「JPH」印記）；有別於一般型號3974的銀面巴頓指針配置，拍品配有少見的灰色面盤。另一焦點為保存狀態極佳的18K永恆玫瑰勞力士宇宙計時迪通拿Rainbow表圈款，型號116595，是2018年開始掀起彩虹表圈風潮的始祖經典設計。

富藝斯「名表薈萃-紐約 XII」拍賣，拍品編號95，百達翡麗型號570，1942年製，估價20萬美元起。圖／富藝斯提供
富藝斯「名表薈萃-紐約 XII」拍賣，拍品編號95，百達翡麗型號570，1942年製，估價20萬美元起。圖／富藝斯提供
佳士得紐約IMPORTANT WATCHES拍賣，拍品編號103百達翡麗型號3974R，18K玫瑰金三問萬年曆自動上鍊腕表，出價約60萬美元起。圖／佳士得提供
佳士得紐約IMPORTANT WATCHES拍賣，拍品編號103百達翡麗型號3974R，18K玫瑰金三問萬年曆自動上鍊腕表，出價約60萬美元起。圖／佳士得提供
富藝斯「名表薈萃-紐約 XII」拍賣，拍品編號20，百達翡麗型號1518，1950年製，估價40萬美元起。圖／富藝斯提供
富藝斯「名表薈萃-紐約 XII」拍賣，拍品編號20，百達翡麗型號1518，1950年製，估價40萬美元起。圖／富藝斯提供
富藝斯「名表薈萃-紐約 XII」拍賣，拍品編號94，百達翡麗型號3970，1988年製，估價15萬美元起。圖／富藝斯提供
富藝斯「名表薈萃-紐約 XII」拍賣，拍品編號94，百達翡麗型號3970，1988年製，估價15萬美元起。圖／富藝斯提供
富藝斯「名表薈萃-紐約 XII」拍賣，拍品編號96，百達翡麗型號530，1956 年製，估價30萬美元起。圖／富藝斯提供
富藝斯「名表薈萃-紐約 XII」拍賣，拍品編號96，百達翡麗型號530，1956 年製，估價30萬美元起。圖／富藝斯提供

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