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法朋×辻利茶舗「11款抹茶甜點」限時登場！抹茶控必吃

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「丸台抹茶提拉米蘇」，每個190元。圖／法朋烘焙甜點坊提供
「丸台抹茶提拉米蘇」，每個190元。圖／法朋烘焙甜點坊提供

「法朋烘焙甜點坊（Le Ruban Pâtisserie）」 今夏首次攜手日本百年抹茶品牌「辻利茶舗」，推出年度限定「抹茶季」聯名企劃，以4款各具特色的抹茶，推出「丸倉深濃濃抹茶生乳捲」、「夏初莓香抹茶千層」等11款抹茶系甜點，為抹茶愛好者帶來全新的味覺享受，自即日起至6月30日期間限時販售。

法朋與辻利茶舗此次的聯名活動中，使用「丸倉」、「丸台」、「丸香」、「星の翠」等4款抹茶，搭配日本熊本麵粉、歐洲奶油等多款精選食材，推出11款特製甜點。其中，「丸倉深濃濃抹茶生乳捲」以丸台、丸倉兩款抹茶調和，製成蛋糕體與香緹，內餡並包入抹茶甘納許，整體茶味醇厚，單片150元、整條680元。「香檸青抹戚風蛋糕」則融合抹茶與檸檬香氣，搭配抹茶甘納許，清新中帶有微微茶澀與酸香，單片140元，6吋980元。

「夏初莓香抹茶千層」同樣使用丸台、丸倉抹茶製成，藉由草莓奶餡與草莓醬，帶出酸甜滋味，單片190元，6吋1,650元。除此之外，還有「焦香抹茶費南雪」、「抹茶藏心瑪德蕾」、「抹茶蜜橙司康」、「宇治抹茶栗子蒙布朗」、「丸台抹茶提拉米蘇」、「柚花抹綠」等不同甜點同步登場，售價55～180元。

法朋店內所供應的「星の翠八女抹茶霜淇淋」，添加辻利茶舗專為法朋需求所開發的抹茶「星の翠」，具有青草香氣與回甘韻味，每支120元；「昭和布丁抹茶紅豆霜淇淋」則是透過紅豆、昭和布丁的經典組合，帶來消暑又復古的甜蜜滋味，每份200元。

香檸青抹戚風蛋糕，6吋980元。圖／法朋烘焙甜點坊提供
香檸青抹戚風蛋糕，6吋980元。圖／法朋烘焙甜點坊提供
夏初莓香抹茶千層，單片190元，6吋1,650元。圖／法朋烘焙甜點坊提供
夏初莓香抹茶千層，單片190元，6吋1,650元。圖／法朋烘焙甜點坊提供
丸倉深濃濃抹茶生乳捲，每條680元。圖／法朋烘焙甜點坊提供
丸倉深濃濃抹茶生乳捲，每條680元。圖／法朋烘焙甜點坊提供

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