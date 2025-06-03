聽新聞
0:00 / 0:00
法朋×辻利茶舗「11款抹茶甜點」限時登場！抹茶控必吃
「法朋烘焙甜點坊（Le Ruban Pâtisserie）」 今夏首次攜手日本百年抹茶品牌「辻利茶舗」，推出年度限定「抹茶季」聯名企劃，以4款各具特色的抹茶，推出「丸倉深濃濃抹茶生乳捲」、「夏初莓香抹茶千層」等11款抹茶系甜點，為抹茶愛好者帶來全新的味覺享受，自即日起至6月30日期間限時販售。
法朋與辻利茶舗此次的聯名活動中，使用「丸倉」、「丸台」、「丸香」、「星の翠」等4款抹茶，搭配日本熊本麵粉、歐洲奶油等多款精選食材，推出11款特製甜點。其中，「丸倉深濃濃抹茶生乳捲」以丸台、丸倉兩款抹茶調和，製成蛋糕體與香緹，內餡並包入抹茶甘納許，整體茶味醇厚，單片150元、整條680元。「香檸青抹戚風蛋糕」則融合抹茶與檸檬香氣，搭配抹茶甘納許，清新中帶有微微茶澀與酸香，單片140元，6吋980元。
「夏初莓香抹茶千層」同樣使用丸台、丸倉抹茶製成，藉由草莓奶餡與草莓醬，帶出酸甜滋味，單片190元，6吋1,650元。除此之外，還有「焦香抹茶費南雪」、「抹茶藏心瑪德蕾」、「抹茶蜜橙司康」、「宇治抹茶栗子蒙布朗」、「丸台抹茶提拉米蘇」、「柚花抹綠」等不同甜點同步登場，售價55～180元。
法朋店內所供應的「星の翠八女抹茶霜淇淋」，添加辻利茶舗專為法朋需求所開發的抹茶「星の翠」，具有青草香氣與回甘韻味，每支120元；「昭和布丁抹茶紅豆霜淇淋」則是透過紅豆、昭和布丁的經典組合，帶來消暑又復古的甜蜜滋味，每份200元。
【2025報稅季來了】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言