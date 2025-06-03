全球首輛鐵道婚禮專車 君品X雄獅打造移動式婚宴旅行

移動式的婚宴旅行，聽起來是否充滿著浪漫想像？雄獅旅遊營運的美學觀光列車「鳴日廚房」與君品Collection跨界合作，以獨特的「移動五星餐廳」概念，推出全球首創「鐵道婚禮專車」，打造現代版的高訂婚宴新體驗。婚宴專案每場次最低消費60萬元起，提供30位賓客專屬包車服務，從南港站出發，當日往返花蓮，總旅程時間約8.5小時，並包含於花蓮停留2.5小時旅拍、散策等設計。

雲品國際總經理丁原偉表示，婚宴市場從傳統的飯店宴會廳到婚宴會館，君品Collection致力於延伸婚宴的形式，發展出不同風格的場域，提供新人們更多的選擇，包括別墅婚禮、古蹟婚禮、遊輪婚禮、森林婚禮、海灘婚禮、三合院婚禮、歷史建築婚禮、博物館婚禮、廢墟婚禮，甚至露營車婚禮與國外的海島婚禮，持續累積籌辦婚宴的能量與創意。

雲品觀察，近年來婚宴市場辦理預算不變，但逐漸小眾化，因此，婚宴的創新體驗與記憶點相對更加重要。丁原偉指出，雲品國際與雄獅旅遊將鳴日廚房升級成為全世界第一輛「鐵道婚禮專車」，是雲品創造婚禮體驗的最後一塊拼圖，也是業界的創舉、難以複製的服務內容。

這場獨創的「鐵道婚禮專車」，由君品酒店米其林廚藝團隊設計專屬菜單，融合在地風味與世界級餐飲技藝，共分為三款客製化菜單，包括中西合併的「五星酒店宴會」菜單、「沿線地方創生宴會」菜單，以及「米其林星廚宴會」菜單，內含30人婚宴套餐與飲品，而全列車最多可容納50人宴會席次。

鳴日廚房的車廂設計，延續低調奢華風格，由專業美學團隊操刀，內裝榮獲2023年德國iF設計金質獎及服務體驗設計獎肯定，結合黑金配色、咖啡吧台與全程專屬管家服務，讓每位賓客享有尊榮體驗。

鳴日廚房「鐵道婚禮專車」是一場帶著親友一起出發的愛情旅程，婚禮儀式也延續這個基調與氛圍，從車站的登車迎賓開始，到車廂內的婚禮場景、誓詞交換，延伸到花蓮停靠站的旅拍與互動體驗，全程皆可包辦。