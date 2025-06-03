新光三越年中慶6月5日開跑 業績看增3%

新光三越年中慶6月5日開跑，新光三越表示，今年號召全台超過400萬會員共同引爆「扣點消費」熱潮，會員專屬「年中慶點」全面升級，祭出前所未有的點數放大回饋機制，不僅APP限時開放索取「百倍放大」優惠更首度推出「扣仟點返利20%」，檔期業績目標較去年成長3%。

今年百貨經營相當辛苦，外在環境變動影響民眾消費信心，特別是4月業績普遍表現不理想，但新光三越表示，今年5月業績在母親節檔期帶動下，較去年成長2%，累計1~5月與去年相比則是持平。

目前新光三越會員共418萬，是全台百貨之最，在外流通點數多達35億點，

新光三越表示，此次檔期促銷活動包括30點兌300元，可用於服飾、內睡衣、珠寶飾品、鞋包配飾等抵用、扣50點可兌換500元抵用名品、家庭用品、法雅客、[i]Store消費電嗎，更首度推出「扣仟點返利20%」，單筆消費折抵1000點即贈200點，要讓會員點數發揮最大效益。