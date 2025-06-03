炸雞也能fine dining?林明健攜手首爾星廚李駿 6/30開炸

炸雞也能成為fine dining？關於這一題，星廚林明健自4月份起在「Afterglo餐酒館」每個月最後一個週一舉辦的「Cock Fight炸雞爭霸」，已經給出最具代表性的詮釋。6月30日林明健更重磅邀請首爾米其林二星餐廳「SOIGNÉ」主廚李駿（Chef Jun Lee）來台，以「Cock Fight炸雞爭霸韓國特別版」為主題，於「Afterglo餐酒館」與緊鄰的「Golden餐廳」，打造揉合韓食精神與創新技法的6道式套餐。

「Afterglo餐酒館」的「Cock Fight炸雞爭霸」，由林明健（Chef Kin）主廚邀請業界廚師好朋友們輪番登場，各自獻上一道風格獨具的炸雞料理進行PK，繼4月與米其林一星餐廳「盈科EIKA」主廚稗田良平、5月與同樣是米其林一星餐廳的「de nuit」主廚古俊基交手後，6月擴大舉辦邀請首爾名廚李駿登場，將原本聚焦在一道炸雞的單點式對決，延長為6道式套餐。

李駿主廚擅長結合來自韓國山海田野的在地食材，融入西方料理技法與東方節氣養生思維，「SOIGNÉ」源自法語意「精緻、完美呈現」，透過三大主軸「傳承（Heritage）」、「食材（Ingredients）」、「靈感（Inspirations）」，持續挖掘韓國歷代智慧與飲食文化記憶，以摩登手法重新講述屬於韓半島的味覺故事。「SOIGNÉ」於2013年開業，自2017年起連續獲得米其林一星，並於2023年拿下米其林二星殊榮。

這次的「Cock Fight炸雞爭霸韓國特別版」套餐亮點之一，正是雙廚以各自詮釋的炸雞料理雙拼，進行直球對決；在主菜部分，將由李駿主廚以現代風格，重新演繹韓國經典「牛小排湯」（갈비탕 galbitang）。活動僅限6月30日當晚，於Afterglo與Golden同步舉辦三場次18:00、19:00、20:30，6道式套餐每人3580元+10%，加價980元+10%可搭配3杯酒款或無酒精飲品，座位有限，即日起開放預訂。

◎Cock Fight炸雞爭霸韓國特別版

．日期：2025年6月30日（週一）

．場次：Afterglo 18：00 / 20：30；Golden 19：00